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"Спочивай з миром": Валерій Залужний поділився траурною новиною - хто загинув

Даяна Швець
21 вересня 2024, 15:53
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Ексглавком Валерій Залужний висловив вдячність за присутність в своєму житті.
Залужный, свеча
На Донеччині загинув колишній радник Залужного / Колаж: Главред, Фото: Валерій Залужний Facebook, фото ua.depositphotos.com

На Донеччині в районі міста Добропілля внаслідок ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк. Зазначається, що він був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного після повномасштабного вторгнення, а також служив у Військовій службі правопорядку.

Подробицями сумної звістки поділилися у Володимирський міській раді.

Там розповіли, що Олександр Євгенович був знаною у місті людиною, адже свою кар’єру у правоохоронних органах розпочав саме із володимирського відділу внутрішніх справ ще у 1991 році.

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"Працював на різних посадах у карному розшуці, а з березня 2005 року призначений начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював протягом шести років. Далі працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області, після чого став заступником начальника міліції Херсонської області. В Олександра Никитюка залишилась дружина та двоє синів. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою!", - висловили співчуття у Володимирський міській раді.

Окрім цього, прикру втрату прокоментував і сам Валерій Залужний. Ексглавком висловив вдячність за присутність Никитюка в його житті.

"Сьогодні від ворожої ракети загинув полковник Збройних Сил України НИКИТЮК ОЛЕКСАНДР Євгенович . Спочивай з миром. Дякую що був у моєму житті. Завжди. Дякую що пішов до ….. Ти був справжній. Самий справжній з справжніх. Вибач мене. Я не міг по іншому", - написав він.

Хто такий Валерій Залужний?

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

Валерій Залужний - останні новини

Нагадаємо, що донька Валерія Залужного "злила" його таємницю. Людмила Долгоновська розсекретила, як Валерій Залужний не хотів купувати собі цивільний одяг.

Нещодавно брат Залужного розповів цікаві факти з особистого життя. Пан Артур поділився розповідями про дитинство та молодість свого старшого брата та показав фото.

А напередодні і сам Валерій Залужний показав, який зараз вигляд має. Як результат, шанувальники засипали компліментами ексглавкома в коментарях.

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