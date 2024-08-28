Був в команді Усика і Берінчика: на війні загинув ексбоксер збірної України Ящук

Україна лишилась ще одного спортсмена та героя.

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Ексбоксер загинув на війні / колаж: Главред, фото: ucoz.ua, t.me/luckypunchnet, скрін

На війні проти російських агресорів не стало цвіту нації – загинув колишній боксер збірної України Денис Ящук.

На сторінці Luckypunch.net у Facebook підтвердили трагічну звістку.

"Жорстока війна, яку росія розвʼязала проти українського народу, забрала життя ще одного представника боксу. Захищаючи батьківщину, своє життя віддав колишній боксер збірної України Денис Ящук. відео дня Спортсмен був вихованцем боксерського клубу "Максим" у місті Нетішин, Хмельницька область, він виступав в ваговій категорії до 52 кг, здобув звання Майстра спорту міжнародного класу, був в складі національної збірної та "Українських Отаманів" ", - йдеться в заяві.

Як відомо, "Українські отамани" – напівпрофесійна боксерська команда, яка була створена 2012 року Українською федерацією боксу для виступу у популярній боксерській лізі World Series Boxing (WSB). Зокрема за неї виступали Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик та інші відомі українські боксери.

Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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Як відомо, нещодавно український спортсмен Жан Беленюк закінчив кар’єру із "бронзою". Борець та чинний нардеп зняв борцівки після виступу на Олімпіаді-2024. Цей символічний жест означає завершення спортивної кар'єри.

Своєю чергою Ломаченко наїхав на нардепів, що виступили за заборону УПЦ МП. На думку Ломаченка, народних обранців, які вирішили заборонити московський патріархат, чекають серйозні наслідки.

До речі, скоро буде реванш поєдинку Усик-Ф'юрі. Легендарний боксер Майк Тайсон розповів Тайсону Ф'юрі, як саме йому подолати Усика.

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