"Усі в глибокій скорботі": відомий український артист загинув на фронті

Артист вступив до лав ЗСУ наприкінці квітня 2024 року.

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Олександр Сердюк загинув на війні / колаж: Главред, фото: facebook.com/MCIPUkraine, pixabay.com/

Український популярний артист Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня" Олександр Сердюк загинув на фронті під час виконання бойового завдання.

Трагічну звістку повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України на офіційній сторінці у Facebook.

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"І знову в нашій громаді велика втрата... І знову ми всі в глибокій скорботі... На рідну землю навіки повертається наш загиблий Герой Сердюк Олександр Олександрович. У пам'яті всіх залишиться доброю, порядною, талановитою, щирою і чесною людиною, люблячою і турботливою, турботливим сином, вірним товаришем, який завжди поспішав на допомогу своїм друзям. Він любив сім'ю, цінував дружбу і стосунки з бойовими побратимами", - написав на своїй сторінці у Facebook Віталій Колесніченко, міський голова Гребінки, з якої родом артист.

Хто з відомих людей пішов захищати Україну Знаменитості, які взяли зброю до рук і пішли захищати рідну країну після початку терористичного вторгнення РФ в Україну:Саша Положинський, Олег Сенцов, Андрій Хливнюк, Женя Галич, Олександр Печериця, Дмитро Дікусар, Ахтем Саїтаблаєв, Віктор Бронюк, Ілля Рибальченко, Тамерлан, Даніель Салем, Yarmak, Гарік Бірча, Коля Серга, Андрій Федінчик, Євген Терехов, Орест Дрималовський та інші.

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