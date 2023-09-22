На Полтавщині прогриміли вибухи після масштабної тривоги: є жертви та поранені

У Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій областях оголошували ракетну небезпеку.

https://glavred.net/ukraine/na-poltavshchine-progremeli-vzryvy-posle-masshtabnoy-trevogi-rf-zapustila-raketu-10502890.html Посилання скопійоване

В Україні оголошували ракетну тривогу / pixabay, Міноборони РФ

У Кременчуці Полтавської області прогриміли вибухи вдень, 22 вересня, після оголошення повітряної тривоги.

При цьому Повітряні сили ЗСУ попередили про політ крилатої ракети РФ. Про це йдеться в Telegram ВСУ.

Зокрема, у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій областях оголошували ракетну небезпеку.

відео дня

"Крилата ракета в напрямку Кременчука!", - попередили у ПС.

Додамо, що моніторингові пабліки також повідомляли про повітряні цілі у бік Полтавщини.

Ку уточнює Суспільне, у Кременчуці були чутні звуки вибуху. Про це розповіли місцеві жителі.

Як уточнив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, внаслідок влучення по цивільному об'єкту є загиблі та поранені.

"Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, загиблі та поранені", - повідомив Лунін.

Ракетні удари РФ

Раніше повідомлялося про ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи. У столиці було чутно як мінімум чотири вибухи, в Харкові - шість. У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину і 9-річну дитину (дівчинку) з будинку, який розташований поруч з інфраструктурним об'єктом, куди впали уламки російської ракети.

Під час масованої ракетної атаки була атакована також Рівненська область. Ракети потрапили в цивільну та енергетичну інфраструктуру. Була частково зруйнована СТО і пошкоджені автомобілі, які були там.

Приблизно о 5:50 російські військові атакували Харків ракетами. Зафіксовано влучення шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі міста. Травми отримали три людини.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.