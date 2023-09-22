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На Полтавщині прогриміли вибухи після масштабної тривоги: є жертви та поранені

Олексій Тесля
22 вересня 2023, 17:44 оновлено 22 вересня, 18:35
У Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій областях оголошували ракетну небезпеку.
Дим, ракета
В Україні оголошували ракетну тривогу / pixabay, Міноборони РФ

У Кременчуці Полтавської області прогриміли вибухи вдень, 22 вересня, після оголошення повітряної тривоги.

При цьому Повітряні сили ЗСУ попередили про політ крилатої ракети РФ. Про це йдеться в Telegram ВСУ.

Зокрема, у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій областях оголошували ракетну небезпеку.

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"Крилата ракета в напрямку Кременчука!", - попередили у ПС.

Додамо, що моніторингові пабліки також повідомляли про повітряні цілі у бік Полтавщини.

Ку уточнює Суспільне, у Кременчуці були чутні звуки вибуху. Про це розповіли місцеві жителі.

Як уточнив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, внаслідок влучення по цивільному об'єкту є загиблі та поранені.

"Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, загиблі та поранені", - повідомив Лунін.

Ракетні удари РФ

Раніше повідомлялося про ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи. У столиці було чутно як мінімум чотири вибухи, в Харкові - шість. У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину і 9-річну дитину (дівчинку) з будинку, який розташований поруч з інфраструктурним об'єктом, куди впали уламки російської ракети.

Під час масованої ракетної атаки була атакована також Рівненська область. Ракети потрапили в цивільну та енергетичну інфраструктуру. Була частково зруйнована СТО і пошкоджені автомобілі, які були там.

Приблизно о 5:50 російські військові атакували Харків ракетами. Зафіксовано влучення шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі міста. Травми отримали три людини.

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Кременчук Полтавська область вибух ракетний удар
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