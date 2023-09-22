На Полтавщині прогриміли вибухи після масштабної тривоги: є жертви та поранені

У Кременчуці Полтавської області прогриміли вибухи вдень, 22 вересня, після оголошення повітряної тривоги.
При цьому Повітряні сили ЗСУ попередили про політ крилатої ракети РФ. Про це йдеться в Telegram ВСУ.
Зокрема, у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій областях оголошували ракетну небезпеку.
"Крилата ракета в напрямку Кременчука!", - попередили у ПС.
Додамо, що моніторингові пабліки також повідомляли про повітряні цілі у бік Полтавщини.
Ку уточнює Суспільне, у Кременчуці були чутні звуки вибуху. Про це розповіли місцеві жителі.
Як уточнив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, внаслідок влучення по цивільному об'єкту є загиблі та поранені.
"Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, загиблі та поранені", - повідомив Лунін.
Ракетні удари РФ
Раніше повідомлялося про ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи. У столиці було чутно як мінімум чотири вибухи, в Харкові - шість. У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину і 9-річну дитину (дівчинку) з будинку, який розташований поруч з інфраструктурним об'єктом, куди впали уламки російської ракети.
Під час масованої ракетної атаки була атакована також Рівненська область. Ракети потрапили в цивільну та енергетичну інфраструктуру. Була частково зруйнована СТО і пошкоджені автомобілі, які були там.
Приблизно о 5:50 російські військові атакували Харків ракетами. Зафіксовано влучення шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі міста. Травми отримали три людини.
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