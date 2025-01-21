На купівлю дронів щомісяця будемо виділяти мільярди гривень - Умеров

Між бригадами ЗСУ розподілятимуть 2,5 мільярда гривень для закупівлі БпЛА.

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Міноборони вирішило масштабувати ініціативу щодо дронів / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Скільки виділено коштів у грудні для закупівлі безпілотників

Міноборони вирішило масштабувати ініціативу щодо дронів

Між бригадами Збройних сил України щомісяця розподілятимуть 2,5 мільярда гривень для закупівлі безпілотників. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умеров, інформує пресслужба відомства.

Він нагадав, що в грудні Міноборони передало 1,1 млрд грн безпосередньо бойовим підрозділам ЗСУ для закупівлі безпілотників.

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За словами Умерова, це дало змогу швидко забезпечити потреби наших бригад і посилити диверсифікацію централізованого управління.

"Ми проаналізували цей досвід і ухвалили рішення масштабувати ініціативу. Сьогодні Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міноборони. Відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БпЛА. Командири підрозділів зможуть використати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті. Це ще один крок до створення максимально гнучкої системи забезпечення військових усім необхідним для захисту України", - зазначив міністр.

Українські дрони - що відомо

Раніше повідомлялося про те, що в Україні розвивається проєкт дрона-"матки". Україна стала п'ятою країною у світі, у якої є лазерна рушниця. Українські військові можуть за допомогою лазера збивати літаки на висоті понад два кілометри.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Він підкреслив, що це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан повідомив, що ракети-дрони мають дальність ураження 700 кілометрів і швидкість 700 кілометрів на годину. Це дозвукова ракета з прямим крилом. За його словами, ракета-дрон "Пекло" зможе діставати до Московської області та столиці Росії.

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Хто такий Рустем Умеров Рустем Енверович Умеров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019-2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником керівника постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи. З грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту щодо скасування вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, пише Вікіпедія.

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