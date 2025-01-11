Україна планує наростити виробництво ракет, артилерії та техніки - Зеленський

Арсенали України – це одна з гарантій незалежності, сказав Зеленський.

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Зеленський провів Ставку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

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Зеленський провів Ставку

На ній обговорювали операцій із дронами і закупівлю зброї

Президент доручив збільшити кількість замовлень дронів

У суботу, 11 січня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. На ній зачепили тему операцій із дронами і закупівлями зброї. Про це президент повідомив у Telegram.

За його словами, головне – операції з дронами та закупівлі на цей рік, закупівлі всього, що необхідно Силам оборони.

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"Сьогодні доповідали щодо контрактів – тих, які вже виконуються, тих, які заплановані. Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, – зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки", - йдеться в повідомленні.

Глава держави також підкреслив, що доручив збільшити кількість замовлень дронів.

"Це вже виконується. Наші арсенали – це одна з гарантій незалежності, як і влучність наших воїнів", - наголосив Зеленський.

Крім того, він подякував всім підрозділам, які завдають ударів по території Росії: по військових обʼєктах, по військовій логістиці окупанта.

Українські дрони - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що можливості українського оборонно-промислового комплексу зросли в шість разів. Майже всі дрони для фронту виробляються в Україні.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українські дрони здатні бити по цілях на відстані до 2 тисяч кілометрів. А різноманітні вибухи на території країни-агресорки Росії відбуваються на військових об'єктах та об’єктах, які пов'язані з "оборонкою" РФ.

Крім того, командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський повідомив, що Україна має лазерну зброю під назвою "Тризуб". Вона дає змогу збивати літаки на відстані понад два кілометри.

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