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На Миколаївщині скоро будуть "певні результати": Кім заінтригував своєю заявою

13 серпня 2022, 14:46

Вже найближчим часом Хороші новини зможе повідомити генерал Дмитро Марченко.

Віталій Кім, війна, війна в Україні
Віталій Кім анонсував "певні результати" в Миколаївській області / УНІАН, Главред

У Миколаївській області будуть "певні результати". Як тільки це трапиться, про результат повідомить генерал Дмитро Марченко, який займається обороною Миколаєва. Це анонсував глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму відеозверненні.

Ці "певні результати" очікуються вже найближчим часом.

"Генерал Марченко на місці в місті-герої Миколаєві. Працюємо, роботи вистачає всім. Чим займаємося - говорити не можу і не треба, бо це шкодить. І в інформаційному полі, вибач, я за Дмитра Олександровича (Марченка — Главред) скажу, що коментарів не буде найближчим часом до певних результатів", — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Кім заявив, що російські окупанти можуть спробувати захопити Миколаїв і, можливо, навіть мають певний план. Однак глава ОВА переконаний, що їм це зробити не вийде. Він вважає, що ворог не зможе просунутися вперед, так як українські захисники проводять успішні контратаки.

Ситуація на півдні країни

Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати до більш спокійних регіонів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія у Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

У Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти декілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і Великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати ці райони в якості плацдарму для наступальної операції.

Дивіться онлайн новини Миколаєва

Інші новини:

війна в Україні Николаве російське вторгнення Віталій Кім
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