Початок деокупації: на Херсонщині розповіли, як залишили РФ без підкріплення

Окупантів залишають без підкріплення на Херсонщині / pixabay.com

На правому березі Херсон війська російських окупантів залишаються без належного підкріплення.

Про це повідомив в Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

За його словами, це є початком деокупації захопленої РФ Херсонської області.

"Херсонщина. Фактично на правому березі рашисти залишаються без належного підкріплення. Це і початок деокуації Херсонщини - принаймні, її першого етапу", - зазначив він.

У свою чергу в ОК Південь повідомили про те, що ВСУ потрапили в автомобільний міст дамби Нової Каховки і вивели його з ладу.

"В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки з контрольним виключенням використання його за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, високоточними ракетами HIMARS було нанесено вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками, знищено значну кількість військової техніки та понад 100 російських солдатів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, вчора Збройні Сили України на півдні знищили Російський склад боєприпасів, танк Т-62 і десятки росіян. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Інші новини: