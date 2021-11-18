Найняли кілера за 20 тисяч доларів: на міністра Романа Лещенка готували замах

Поліція затримала підозрюваних у підготовці замаху на міністра.
В Україні запобігли замаху на керівника одного з українських міністерств.
Як повідомили на брифінгу у МВС, жертвою замаху міг стати міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.
Як відомо, поліція затримала підозрюваних у підготовці замаху на міністра.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що замах на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка замовив громадянин США. Напередодні він зустрічався з кілером і дав 20 000 доларів завдатку.
Деталі замаху на Романа Лещенка
За словами Монастирського, в серпні в Департамент стратегічних розслідувань надійшла інформація про те, що українка шукає кілера для замовного вбивства. Але в ході оперативної комбінації поліції вдалося впровадити підставного кілера.
Монастирський зазначив, що пізніше з'ясувалися, що основним замовником цього вбивства був громадянин США. Об'єкт замаху - колишній колектор, який вибивав борги його бізнес-партнера, з яким американець працював в 2018 року.
"За вибивання боргів було взято 150 000 доларів, які він не повернув цьому громадянину США, в результаті чого той замовив його вбивство. Відносно нього було імітовано викрадення, після чого його помістили в один з будинків під Києвом", - зазначив Монастирський.
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Він уточнив, що замовники туди приїхали, щоб переконатися, що замовлення виконано. А після того, як "було висловлено побажання" вбити жертву, поліція зімітувала його вбивство і відіслала замовникам фото "трупа", а також відео нібито похорону.
Що загрожує замовникам
Замовникам загрожує довічне ув'язнення. Як зазначив Монастирський, статті, за якими пізніше оголосять підозру замовникам - є особливо тяжкими, у зв'язку з чим їм загрожує довічне ув'язнення.
"Статті, за якими буде оголошено підозру, є особливо важкими. За них передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі. Справедливість звичайно ж оцінить суд", - заявив міністр.
За словами начальника Національної поліції Ігоря Клименка, зараз замовники - громадянка України і громадянин США, знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання.
Що відомо про Романа Лещенка
Роман Лещенко став головою Міністерства аграрної політики та продовольства в грудні 2020 року.
До цього він обіймав посаду голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Замах на Шефіра
Замах на Сергія Шефіра стався на виїзді з Києва - на Новообухівській трасі близько десятої години ранку в середу, 22 вересня.
Стрілянина велася в основному в ліву сторону автомобіля Audi А-8, пасажиром якого був перший помічник президента. Водій авто отримав три кулі і був госпіталізований. Сам Шефір не постраждав.
В Офісі президента заявили, що з автоматичної зброї намагалися вбити ключового члена команди Зеленського. Інцидент пов'язують зі спробою протидіяти політиці президента щодо деолігархізації та детінізації економіки, проти якої об'єдналися напівкримінальні та економічні суб'єкти.
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