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Більше сотні нацгвардійців і огляд кожного авто: ексклюзивні кадри з місця замаху на Шефіра

23 сентября 2021, 18:31

Бійці Національної гвардії вирушили на пошуки при повному спорядженні.

  • Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира
    Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира Главред
  • Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира
    Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира Главред
  • Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира
    Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира Главред
  • Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира
    Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира Главред
  • Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира
    Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира Главред
  • Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира
    Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира Главред

Правоохоронці досі шукають кілера, який 22 вересня обстріляв авто першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Як розповіли джерела Главреду, до пошуків залучили вже більше сотні нацгвардійців. Крім того, правоохоронці оглядають кожне авто при в'їзді в Лісники та Ходосіївку.

"У лісосмузі в 10 кілометрах від лісників під Києвом досі працюють кілька спецпідрозділів Національної гвардії", - повідомили Главреду.

Крім того, спецпідрозділи розділилися на кілька пошукових груп. У кожній з них працюватиме один криміналіст.

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Бійці Національної гвардії вирушили на пошуки при повному спорядженні. У кожного з них є автомат, оскільки досі невідомо, де знаходяться нападники.

Замах на Сергія Шефіра - що важливо знати

22 вересня близько 10:20 ранку біля села Лісники в Обухівському районі Київської області обстріляли з автомата автомобіль першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Сам Шефір не постраждав.

Його водій був поранений, але зумів виїхати з місця обстрілу і припаркуватися біля магазину АТБ, проїхавши близько 5 км з пробитим в результаті обстрілу заднім колесом.

Сергій Шефір виступив на брифінгу МВС, заявивши, що замах на нього було скоєно з метою залякування вищого ешелону влади в країні.

Реакція Володимира Зеленського на обстріл авто Сергія Шефіра

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не знає, хто обстріляв автомобіль Сергія Шефіра. Він повідомив, що повернеться до Києва відразу після виступу в ООН і пообіцяв "сильну відповідь".

Також президент заявив, що замах на його першого помічника не вплине на політику його команди.

Пізніше Зеленський назвав ймовірною версією замаху на Шефіра реакцію різних політико-фінансових груп на обмеження їх впливу в Україні, але додав, що не збирається їх звинувачувати до результатів слідства.

Стан водія Сергія Шефіра

Спочатку повідомлялося, що водій Шефіра поранений важко, однак пізніше стало відомо, що його життя поза небезпекою. Йому зробили операцію. Медики зазначили, що дістали дві пулі, життю нічого не загрожує.

Що кажуть у поліції

Обстріл автомобіля Шефіра розслідується як замах на вбивство двох і більше осіб (ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Згідно з однією з версій, яку розглядають правоохоронці, замах міг бути скоєний за участю іноземних спецслужб.

Замах на Сергія Шефіра буде розслідуватися кількома правоохоронними органами, для взаємодії між якими буде створена спільна слідча група.

Генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що дві робочі версії замаху на Шефіра, з якими працюють правоохоронці, — його діяльність як держдіяча і спроба дестабілізувати політичну ситуацію в Україні.

viber
Сергій Шефір
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