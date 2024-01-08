УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

На лівобережжі Херсонщини окупанти активізували авіацію: намагаються вибити ЗСУ

Альона Вороніна
8 січня 2024, 13:01
Російським загарбникам не дає спокою присутність Сил оборони України на лівому березі.
Российский самолет, украинские военные
На лівобережжі Херсонщини окупанти активізували авіацію/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Російські окупанти намагаються вибити захисників України з лівобережжя Херсонської області. Спочатку для цього вони активізували штурмові дії на суходолі і використовували невеличкі піші групи, які діяли за підтримки бронетехніки. Але загарбники зазнали суттєвих втрат у бронетехніці, після чого активізували свою авіацію на лівобережжі Херсонщини.

Про це розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у понеділок, 8 січня. Вона зазначила, що окупанти під час проведення штурмових дій суходолом, вивчали ймовірність повторних застосувань тактичної авіації на цьому напрямку і нові рубежі пусків.

"Зараз, отримавши знову суттєві втрати у бронетехніці, – за минулу добу ми можемо сказати, що знищили 16 одиниць автобронетехніки ворога, яку вони намагалися застосовувати у штурмових діях, – тоді ми бачимо знову активізацію ворожої авіації", – розповіла речниця Сил оборони півдня.

відео дня

Гуменюк зазначила, що загарбники 7 січня запускали в напрямку правобережжя Херсонщини некеровані авіаційні ракети і керовані авіабомби. Проте, за її словами, ця ворожа авіаційна активність у рази менше ніж та, якої зазнавала Херсонщина до відчуття росіянами загрози для літаків.

Вона додала, що російським загарбникам не дає спокою присутність Сил оборони України на лівому березі.

"Логістика лівого берега наших підрозділів забезпечується з правого берега. Саме тому (російські окупанти – ред.) намагаються тиснути обстрілами на всю інфраструктуру правого берега для того, щоб виключити можливість нашого пересування на лівий берег", – сказала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Війна в Україні

Раніше експерт назвав фактор, який визначить хід битви. За словами експерта, варто очікувати загострення ситуації на Авдіївському напрямку протягом 7-10 днів після того, як росіяни підтягнуть техніку та резерви.

Також раніше військовий відповів, чи зайшли ЗСУ в "глухий кут". Ситуація на фронті може змінитися за добу за певних умов, каже військовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ зможуть знову перейти від оборони до наступу. Українські атаки на Крим показують, що країна-агресор Росія досі не змогла вирішити проблему своєї ненадійної системи ППО.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Херсонська область
Реклама

Головне за день

Було лише 23 роки: під час виконання бойового завдання загинув український льотчик

Було лише 23 роки: під час виконання бойового завдання загинув український льотчик

13:51 Україна
РФ вдарила по Україні 59-ма ракетами і дронами: збити вдалося половину

РФ вдарила по Україні 59-ма ракетами і дронами: збити вдалося половину

12:22 Україна
Через війну КНДР та Південної Кореї Україна матиме проблеми з боєприпасами - Віталій Кулик

Через війну КНДР та Південної Кореї Україна матиме проблеми з боєприпасами - Віталій Кулик

12:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Популярне

Окупанти запустили по Києву Кинджали : перші подробиці 7069

Окупанти запустили по Києву "Кинджали": перші подробиці

Культура там, де Пугачова : через заяву Вайкуле росіяни верещать від образи 5626

"Культура там, де Пугачова": через заяву Вайкуле росіяни верещать від образи

20-градусний мороз, штормовий вітер та хуртовини: Україну накриває серйозна негода 4759

20-градусний мороз, штормовий вітер та хуртовини: Україну накриває серйозна негода

Вдарить мороз -27 градусів: синоптик попередив про небезпечну погоду 4156

Вдарить мороз -27 градусів: синоптик попередив про небезпечну погоду

Останні новини

14:32

39-річна учасниця Холостяка-12 розсекретила стать майбутньої дитини

14:18

Від чого допомагає чай з ромашкою: несподівана користь, про яку мало хто знає

14:14

У Повітряних силах пояснили, чому ППО вдалося збити лише 18 ракет з 51

13:51

Було лише 23 роки: під час виконання бойового завдання загинув український льотчик

13:37

Для чого потрібно їсти морську капусту: відповідь здивує навіть досвідчених гурманівВідео

Через війну КНДР та Південної Кореї Україна матиме проблеми з боєприпасами - Віталій КуликЧерез війну КНДР та Південної Кореї Україна матиме проблеми з боєприпасами - Віталій Кулик
13:36

Потрібен звичайний ніж: як зрозуміти, що куряче м'ясо зіпсовано

13:08

Гороскоп на завтра 9 січня: Скорпіону - розлад у сім'ї, Козорогу - гнів дружини

13:06

Росіяни наступають в Куп'янському лісі: намагаються прорвати оборону ЗСУ

13:01

На лівобережжі Херсонщини окупанти активізували авіацію: намагаються вибити ЗСУ

Реклама
12:22

РФ вдарила по Україні 59-ма ракетами і дронами: збити вдалося половину

12:09

Ольга Сумська показала архівні сімейні фото з дочкою-мовчункою

12:04

Як працює ППО і де її розміщують: з чого складається і чим може битиВідео

11:52

Ексзаступник міністра і двоє чиновників Міноборони розтратили 950 млн грн на бронежилетах

11:42

Церковне свято 9 січня: чого не варто робити, аби не отримати зайві проблеми

11:25

Штормове попередження, 400 міст і сіл без світла: складна погода "атакувала" УкраїнуВідео

11:22

Через ворожий обстріл Хмельницького велика пожежа та двоє загиблих - ХОВА

11:10

Китайський гороскоп на завтра 9 січня: Бикам - дурні суперечки, Кабани - плануйте

11:08

Мішель спробує перешкодити Орбану взяти під контроль Єврораду - The Guardian

10:48

"А як Ви виїхали з України? Волонтер?": втікачу Ступці прилетіло за фото з дівчиною

10:38

Бої за Авдіївку тривають, окупанти штурмують з усіх напрямків - ISW

Реклама
10:37

Як горілка впливає на мозок: доктор Габорець пояснив, що твориться з людиноюВідео

10:11

Ці стегна підійдуть до будь-якого гарніру: шикарний рецепт курки у медово-імбирному соусі від Ектора

10:02

Січневий перерахунок пенсій: хто отримав надбавку в тисячі гривень

09:49

Мріяв подарувати свою збірку Залужному: на війні загинув відомий поетВідео

09:35

"Це закінчиться колапсом одної сторони": історик сказав, як може завершитися війна

09:13

Чому в США немає РАГСів: як там реєструють шлюб

08:39

ЗСУ зможуть знову перейти від оборони до наступу: у Welt назвали важливу умову

08:08

У Запоріжжі прогриміли вибухи під час тривоги: були влучання ракет у житлові райониФото

07:38

Кривий Ріг був під масованим ракетним ударом: в місті відбулися вибухиФото

07:36

Окупанти запустили по Києву "Кинджали": перші подробиці

07:12

РФ б'є ракетами по Україні, у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі - вибухи: що відомоВідео

07:10

Лише геній знайде тварину на малюнку за 8 секунд: надзвичайно складна загадка

06:31

По всій Україні - тривога, РФ запустила крилаті ракети: що відомо

06:05

За лаштунками війни: що відбувалося на початку мастштабного вторгненняПогляд

05:30

Головоломка для найкмітливіших: треба знайти букву W лише за 4 секунди

04:30

Інформація про заправку китайських ракет водою викликає великий сумнів - Defense Express

03:00

Дружина Павлика захопила фанатів фото з крихіткою-сином і свекрухою

02:35

"Путін може перемогти": військовий відповів, чи зайшли ЗСУ в "глухий кут"

02:00

Зірка Жіночого Кварталу похвалилася соковитим бюстом після пластикиВідео

01:31

Чому не можна виливати олію після смаження в раковину і унітаз: як від нього позбутися

Реклама
00:23

"Знаємо навіть яким болтиком скріплювати деталі": росіяни злили Україні 100 ГБ секретних даних

07 січня, неділя
23:42

Україну чекає похолодання: до населення звернулися з проханням щодо електроенергії

23:10

Співачка Kola в купальнику вперше показала чоловіка-іноземця

23:02

Росіяни атакували будинки у Харкові: в місті пролунали потужні вибухи

22:29

"Буде 7 пусків": РФ відкрито погрожує світу запуском міжконтинентальної балістики

22:20

Рідкісні красуні: співачка Руслана показала свою вічно молоду маму

22:16

Чи є загроза наступу Росії на Харків: генерал Романенко оцінив ситуацію

22:05

Треба за 8 секунд здогадатися, що не так на картинці: загадка для найуважніших

21:25

Будівлі перетворились на руїни: росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та ракетою

21:15

Камалія в купальнику сміливо пірнула в ополонку на ВодохрещаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти