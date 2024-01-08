На лівобережжі Херсонщини окупанти активізували авіацію: намагаються вибити ЗСУ

Російським загарбникам не дає спокою присутність Сил оборони України на лівому березі.

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На лівобережжі Херсонщини окупанти активізували авіацію/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Російські окупанти намагаються вибити захисників України з лівобережжя Херсонської області. Спочатку для цього вони активізували штурмові дії на суходолі і використовували невеличкі піші групи, які діяли за підтримки бронетехніки. Але загарбники зазнали суттєвих втрат у бронетехніці, після чого активізували свою авіацію на лівобережжі Херсонщини.

Про це розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у понеділок, 8 січня. Вона зазначила, що окупанти під час проведення штурмових дій суходолом, вивчали ймовірність повторних застосувань тактичної авіації на цьому напрямку і нові рубежі пусків.

"Зараз, отримавши знову суттєві втрати у бронетехніці, – за минулу добу ми можемо сказати, що знищили 16 одиниць автобронетехніки ворога, яку вони намагалися застосовувати у штурмових діях, – тоді ми бачимо знову активізацію ворожої авіації", – розповіла речниця Сил оборони півдня. відео дня

Гуменюк зазначила, що загарбники 7 січня запускали в напрямку правобережжя Херсонщини некеровані авіаційні ракети і керовані авіабомби. Проте, за її словами, ця ворожа авіаційна активність у рази менше ніж та, якої зазнавала Херсонщина до відчуття росіянами загрози для літаків.

Вона додала, що російським загарбникам не дає спокою присутність Сил оборони України на лівому березі.

"Логістика лівого берега наших підрозділів забезпечується з правого берега. Саме тому (російські окупанти – ред.) намагаються тиснути обстрілами на всю інфраструктуру правого берега для того, щоб виключити можливість нашого пересування на лівий берег", – сказала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Війна в Україні

Раніше експерт назвав фактор, який визначить хід битви. За словами експерта, варто очікувати загострення ситуації на Авдіївському напрямку протягом 7-10 днів після того, як росіяни підтягнуть техніку та резерви.

Також раніше військовий відповів, чи зайшли ЗСУ в "глухий кут". Ситуація на фронті може змінитися за добу за певних умов, каже військовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ зможуть знову перейти від оборони до наступу. Українські атаки на Крим показують, що країна-агресор Росія досі не змогла вирішити проблему своєї ненадійної системи ППО.

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