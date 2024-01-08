ЗСУ зможуть знову перейти від оборони до наступу: у Welt назвали важливу умову

Українські атаки на Крим показують, що країна-агресор Росія досі не змогла вирішити проблему своєї ненадійної системи ППО.

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Після отримання F-16 ЗСУ зможуть піти на прорив / Колаж: Главред, фото: US Air Force, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, УНІАН

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 у найближчі кілька місяців. Після цього ЗСУ знову можуть перейти від оборони до наступу. Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Журналісти зазначають, що від українського плацдарму на лівому березі Херсонської області до окупованого Криму всього близько 60 кілометрів.

Для російських загарбників півострів повинен був стати районом відступу і ударним майданчиком, де вони могли б безперешкодно діяти далеко від лінії фронту. Однак робити це окупантам стає складніше через атаки Сил оборони України.

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Видання пише, що за останні шість місяців ЗСУ посилили атаки на Крим. Російський Чорноморський флот втратив кілька своїх кораблів і навіть штаб у Севастополі. Однією з основних причин зростаючого успіху українських контрударів, ймовірно, стало знищення ворожих радіолокаційних систем і позицій ППО в Криму ще у вересні 2023 року.

Видання Welt також зазначає, що українські атаки, які відбулися впродовж останніх кількох днів показують, що Росія досі не змогла розв‘язати проблему своєї ненадійної системи ППО.

"Або це пов'язано з некомпетентністю армійського керівництва, або у Росії немає достатньо потужних систем ППО для розміщення на півострові", - пише автор статті.

Атаки ЗСУ на Крим

Захисникам України вдається вражати намічені цілі в тимчасово окупованому Криму ракетами і дронамі, обходячи російську протиповітряну оборону.

6 січня ЗСУ завдали удару по аеродрому Саки. Командувач повітряними силами Микола Олещук повідомив, що Сили оборони вдарили по пункту управління на аеродромі Саки, який знаходиться поблизу селища Новофедорівка на заході Криму.

Також 6 січня повідомлялося, що ЗСУ в Євпаторії розбили пункт ППО всього Криму.

5 січня аредставник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що ЗСУ знищують у Криму системи ППО, логістику, військову інфраструктуру ворога.

За даними росЗМІ, внаслідок ракетного удару по військових об'єктах російських окупантів у Криму знищено 23 військових РФ, а також підірвано ворожі системи ППО і РЕБ.

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