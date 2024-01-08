"Путін може перемогти": військовий відповів, чи зайшли ЗСУ в "глухий кут"

Ситуація на фронті може змінитися за добу за певних умов, каже військовий.

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Військовий відповів, чи зайшли ЗСУ в "глухий кут"/ колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, скрін

Російський диктатор Володимир Путін може виграти війну, якщо Україна і далі буде розраховувати лише на те, що їй дадуть чи не дадуть партнери, а при цьому ми самі будемо в Європах або ховатися і не виходити з дому, щоб не "загребли". Таку думку висловив артилерист батальйону "Вовків Да Вінчі" – "Бас" – в інтерв’ю для TSN.UA.

"Завдяки цьому якраз Путін може перемогти. Поки українцям не дійде, що треба встати, взутися, одягтися, взяти до рук зброю і вибити як мінімум до кордонів ворога, "рускій мір" буде тут", – зазначив військовий.

Він наголосив, що ситуація на фронті зараз не перебуває у "глухому куті". Військовий зазначив, що зараз просто лінія зіткнення не так активно зміщується, як минулого року.

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"Глухий кут — це коли вперлися і немає куди рухатися. Нам ще рухатися і рухатися. Так, можливо лінія зіткнення не так активно зміщується, як це було минулого року. Це досить логічно, оскільки минулого року вони галопом заскочили на наші території, і так само швидко ми їх вибивали, наскільки могли вибити. Вони не були закріпленими і так далі", – сказав "Бас".

Зараз російські окупанти вже встигли окопатися і закріпитися на частині захоплених територій, тому вибити їх звідти буде важче, каже військовий.

У той же час він каже, що хоч просування українських військ йде не так активно, але ситуація на фронті може різко змінитися за добу.

"Тому що в них щось пішло не так, чи десь прилетіла ракета від наших партнерів. Разом із тим нам підвезли щось вчасно чи підготували якусь бригаду. Тоді за добу на якійсь ділянці може бути різке просування", – розповів "Бас".

Війна в Україні

Нагадаємо, експерт назвав фактор, який визначить хід битви під Авдіївкою. За словами експерта, варто очікувати загострення ситуації на Авдіївському напрямку упродовж 7-10 днів після того, як росіяни підтягнуть техніку та резерви.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що українські ракети і дрони вражають цілі в Криму, обходячи російську ППО. Українським військовим вже вдалося уразити низку об’єктів в окупованому Криму, обійшовши російську протиповітряну оборону.

Нагадаємо, у ЄС заговорили про єдину "європейську армію" на тлі загрози прямої війни з РФ. Якщо ЄС хоче бути миротворцем, йому необхідна власна армія, заявили в уряді Італії.

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