На даху реактора ЗАЕС могли закласти вибухівку: росіяни не пускають туди МАГАТЕ

Експерти МАГАТЕ змогли перевірити інші об'єкти ЗАЕС і не знайшли там ознак вибухівки.

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Росіяни заклали вибухівку на даху реактора ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Радіо Свобода/PlanetLab

Російські окупанти могли розмістити вибухівку на даху реактора Запорізької атомної електростанції. Таким чином РФ готується до можливих провокацій. Окупанти не пускають навіть експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, щоб ті перевірили дах реактора. Про це під час пресконференції в Токіо розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Радіо Свобода.

Експерти змогли оглянути лише кілька об'єктів.

"У нас є прогрес. З середи по сьогоднішній день ми змогли отримати більше доступу. Ще не на дах, але ми подали запит, щоб піднятися туди", - сказав Гроссі.

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Гендиректор МАГАТЕ сподівається, що окупанти пустять експертів на дах. Що стосується інших об'єктів ЗАЕС, то там нібито не було виявлено ознак вибухівки.

"Ми змогли здійснити огляди охолоджуючих ставків та інших місць. Як видно з моїх повідомлень, ми не побачили ніяких ознак вибухівки або мін в цих місцях", - сказав Гроссі.

Загроза підриву окупантами Запорізької АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.

4 липня Зеленський заявив, що російські окупанти розмістили щось схоже на вибухівку на даху енергоблоків Запорізької АЕС. Він закликав світ звернути увагу на те, до чого готуються окупанти.

У Генштабі ЗСУ зазначали, що російські окупанти готують провокації на території Запорізької АЕС. Вже найближчим часом там може статися вибух. Росіяни розмістили вибухівку на даху третього і четвертого енергоблоків.

Країна-агресор Росія впродовж останніх днів вивела частину бойового складу окупантів з території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомило видання Sky News 5 липня. Також видання зазначає, що через ризик теракту країни-окупанта РФ на Запорізькій АЕС цивільні почали виїжджати з регіону навколо станції.

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