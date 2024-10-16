'Окупанти взяли Селидове в напівоточення': в ЗСУ прокоментували чутки

ЗСУ чітко обороняють свої позиції.

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ЗСУ прокоментували ситуацію в Селидовому / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Німецьке видання Bild повідомило, що російські окупанти нібито взяли Селидове в напівоточення. Зазначалось, що місто успішно обороняє 15-та бригада Нацгвардії України "Кара-Даг". Проте, за даними видання, населений пункт вже перебуває в напівоточенні, а багато селищ навколо Селидового захоплені російськими військами.

У відповідь на це, у Збройних силах України прокоментували ситуацію. В ефірі телемарафону штаб-сержант 25-ї бригади Сергій Окішев пояснив, що не може говорити конкретно про Селидове.

Однак він підкреслив, що на позиціях 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ситуація залишається стабільною, і ніяких змін не сталося.

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"Ми чітко стоїмо на своїх позиціях і обороняємо їх. Щодо самого міста Селидове наразі немає такої інформації",– сказав Окішев.

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Що каже про ситуацію в Селидовому Генштаб?

Як йдеться в зведенні Генерального Штабу, на Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже вісім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Промінь та Селидове. Однак, попри всі наміри ворога, Сили оборони стримують натиск і відбили п’ять атак противника, три боєзіткнення ще тривають.

"Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Російські окупанти й далі намагаються використати перевагу в живій силі та авіаційну підтримку. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 97. Найактивніше ворог зараз діє на Курахівському напрямку - там провів майже половину від усіх атак",– розповіли в Генштабі.

Ситуація на фронті - що відомо

До слова, армія РФ визначила неочікуваний напрямок як один зі стратегічних. Як розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, ворог обрав нову стратегію.

Окрім цього, з'явилися деталі потужної операції. Як розповіли в розвідці, бійці ГУР знищили полк росіян і зачистили 400 га лісу на Харківщині.

Своєю чергою експерт Валерій Клочок Клочок сказав, що може допомогти Україні перемогти РФ. На його думку, зараз є необхідність створити інший військовий блок – на базі Євросоюзу.

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