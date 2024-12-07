На ключовому напрямку загострюється ситуація: ворог вишукує больові точки ЗСУ

Ключове:
- Окупанти намагаються намацати слабкі місця в нашій обороні
- ЗСУ знали про підготовку ворога
На жаль, на Запорізькому напрямку ситуація ускладнюється і стає більш напруженою. Як пояснив речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов, окупант продовжує нарощувати зусилля, збільшив кількість артилерійських обстрілів, регулярно завдає авіаударів.
Деталями він поділився в ефірі "КИЇВ24".
"Пробують штурмувати, їхні піхотні штурмові групи намагаються намацати слабкі місця в нашій обороні, а також під прикриттям бронетехніки відпрацьовують постійно ворожі танки, обстрілюють ті ж самі БТРи", - наголосив він.
Як пояснив Денисов, дії російських військо прогнозовані, адже перед цим агресори проводили бойове злагодження своїх десантно-штурмових підрозділів.
"І піхоту свою тренували і тренували взаємодію з бронетехнікою. Ми ж всі чудово розуміли для чого вони це все робили, тому вже зараз бачимо, що вони поступово такі зведені групи починають кидати на штурми", - підкреслив речник легіону.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, на Курщині ЗСУ влаштували хитру засідку для ворога. В результаті вдалих дій військових, 11 російських окупантів взято в полон.
Як пояснив військовий аналітик Олексій Гетьман, ЗСУ наносять успішних контрударів ворогу. За його словами, лінія фронту постійно змінюється, вона динамічна, однак ЗСУ мають деякий успіх і проводять контрудари.
А от в Forbes поділилися подробицями, як ЗСУ вперше влупили бронетехніку КНДР на Харківщині. В результаті втрати на фронті позбавляють ворога можливості підтримувати наступальний потенціал.
Читайте також:
- Області поділять на кілька зон: як зміниться принцип відключення світла у січні
- Чи "світять" України ракети Tomahawk: експерт Огризко розставив крапки над "і"
- "Буде заходження в одну точку": як Україна може добити Кримський міст - Світан
Що відомо про "Легіон Свободи"?
"Легіон Свободи" — комбатантське об'єднання усіх членів партії ВО "Свобода" які в складі Збройних Сил України, Національної гвардії, спецпідрозділів МВС та добровольчих батальйонів беруть участь у Російсько-українській війні. Створене у лютому 2015 рішенням XXX З'їзду ВО "Свобода", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред