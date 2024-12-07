На ключовому напрямку загострюється ситуація: ворог вишукує больові точки ЗСУ

Піхотні штурмові групи ворога намагаються намацати слабкі місця в нашій обороні.

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Запорізький напрям залишається складним / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ключове:

Окупанти намагаються намацати слабкі місця в нашій обороні

ЗСУ знали про підготовку ворога

На жаль, на Запорізькому напрямку ситуація ускладнюється і стає більш напруженою. Як пояснив речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов, окупант продовжує нарощувати зусилля, збільшив кількість артилерійських обстрілів, регулярно завдає авіаударів.

Деталями він поділився в ефірі "КИЇВ24".

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"Пробують штурмувати, їхні піхотні штурмові групи намагаються намацати слабкі місця в нашій обороні, а також під прикриттям бронетехніки відпрацьовують постійно ворожі танки, обстрілюють ті ж самі БТРи", - наголосив він.

Як пояснив Денисов, дії російських військо прогнозовані, адже перед цим агресори проводили бойове злагодження своїх десантно-штурмових підрозділів.

"І піхоту свою тренували і тренували взаємодію з бронетехнікою. Ми ж всі чудово розуміли для чого вони це все робили, тому вже зараз бачимо, що вони поступово такі зведені групи починають кидати на штурми", - підкреслив речник легіону.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на Курщині ЗСУ влаштували хитру засідку для ворога. В результаті вдалих дій військових, 11 російських окупантів взято в полон.

Як пояснив військовий аналітик Олексій Гетьман, ЗСУ наносять успішних контрударів ворогу. За його словами, лінія фронту постійно змінюється, вона динамічна, однак ЗСУ мають деякий успіх і проводять контрудари.

А от в Forbes поділилися подробицями, як ЗСУ вперше влупили бронетехніку КНДР на Харківщині. В результаті втрати на фронті позбавляють ворога можливості підтримувати наступальний потенціал.

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Що відомо про "Легіон Свободи"? "Легіон Свободи" — комбатантське об'єднання усіх членів партії ВО "Свобода" які в складі Збройних Сил України, Національної гвардії, спецпідрозділів МВС та добровольчих батальйонів беруть участь у Російсько-українській війні. Створене у лютому 2015 рішенням XXX З'їзду ВО "Свобода", пише Вікіпедія.

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