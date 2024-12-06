"Рекорд за рекордом": ЗСУ наносять успішних контрударів ворогу - Гетьман

На фронті армія РФ не так швидко просувається, до того ж, ЗСУ роблять досить непогані контрудари.

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ЗСУ роблять досить непогані контрудари / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 117 окрема бригада сил ТРО

Про що сказав Гетьман:

Лінія фронту постійно змінюється, вона динамічна

ЗСУ мають деякий успіх і проводять контрудари

Сьогодні ворог зазнає страшних втрат

Нещодавно стало відомо, що ЗСУ відновили контроль над важливою точкою. Йдеться про село Новий Комар на Донеччині.

Як пояснив військовий аналітик Олексій Гетьман, на деяких ділянках фронту воїни України проводять досить успішні контрудари. Варто зважати, що це не контратака, але вони все ж таки мають значення. Свою заяву експерт зробив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

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Гетьман висловлює думку, що окупанти з такими інтенсивними наступальними діями, за великим рахунком, вже давно мала видихнутися.

"Ті контрудари, які ми робимо, не можна вважати контрнаступом. Це саме контрудар. І коли ми говоримо, що лінія фронту динамічна, ми говоримо, що навряд чи вона стаціонарна, як за часів Першої світової, коли було викопано окопи, майже багато років якихось особливих рухів не було. Нині лінія фронту постійно змінюється, вона динамічна, і у наш бік, вона динамічна й у бік російських військ. Тому молодці хлопці та дівчата, те, що звільнили населений пункт, зайняли позиції. Це не буде якимось переломом навіть на цьому напрямку, на цій ділянці фронту, але як позитивна інформація як моральний стимул — досить хороша інформація", — зазначив Гетьман.

Військовий аналітик Олексій Гетьман також вважає, що про успіхи Сил оборони України, навіть на деяких ділянках фронту, необхідно говорити завжди. Здебільшого йдуть повідомлення, що просувається ворог, однак варто висвітлювати і позитивні моменти.

"Він просувається, так, це, на жаль, є. Але, по-перше, він не так швидко просувається, по-друге, ми робимо досить непогані контрудари. А по-третє, ворог зазнає страшних втрат. Рекорд за рекордом", — звернув він увагу.

Що відбувається на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, втрати на фронті позбавляють Росії можливості підтримувати наступальний потенціал. Наприклад, стало відомо, що ЗСУ вперше влупили бронетехніку КНДР на Харківщині.

Водночас на Херсонщині ситуація залишається загрозливою. Експерт Олег Жданов оцінив плани ворога. За його словами, поки що РФ не може забезпечити необхідну кількість плавзасобів для проведення операції на Лівому березі.

Своєю чергою голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім також відреагував на ймовірний штурм правого берега Дніпра. Він вказав, що Україні відомі всі підступні плани ворога, а на агресивні дії окупантів ЗСУ дадуть відсіч.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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