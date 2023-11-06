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На Київщині підірвали помічника Залужного: все, що відомо

Дмитро Відоменко
6 листопада 2023, 20:45оновлено 6 листопада, 22:13
У селі Чайки (Київська область) в результаті підриву вибухового пристрою загинув помічник головкому ЗСУ Залужного - майор Геннадій Частяков.
На Київщині підірвали помічника Залужного: все, що відомо
Геннадій Частяков відзначав свій 39-й День народження / коллаж Главред, фото Instagram Г. Частякова

В результаті необережного поводження з гранатою в селі Чайки (Київська область) загинув військовослужбовець. Про це заявила речник МВС Мар'яна Рева в коментарі "Українській правді".

"У селі Чайки у себе вдома в результаті необережного поводження з боєприпасом загинув 39-річний військовий. Його 13-річний син важко поранений, його госпіталізували", - сказала вона.

За словами джерел УП, загиблий - Геннадій Частяков - працював помічником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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При огляді квартири, за даними співрозмовника "УП" в середовищі правоохоронців, поліція виявила ще п'ять цілих гранат.

Частяков, гранаты

Дані до ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Частяков, гранаты
На Київщині підірвали помічника Залужного: все, що відомо
39-річний майор Геннадій Частяков з минулого року був помічником головкома Залужного / Instagram Г.Частякова

Як повідомляє портал Еспресо з посиланням на свої джерела в середовищі правоохоронців, вибух стався 6 листопада о 17:15. В результаті вибуху одна людина загинула і двоє поранені, з них одна дитина.

Загиблий 1984 року народження ‒ зі слів дружини ‒ був помічником головкому Залужного). За її словами, чоловік прийшов з подарунками на день народження. При відкритті одного з яких стався вибух. Цілком ймовірно, це була коробка з пляшкою і чарками.

Частяков, гранаты

Трохи пізніше факт загибелі свого помічника підтвердив і головком ЗСУ Залужний.

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"Сьогодні при трагічних обставинах в свій День народження в сімейному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина і четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - написав він.

Як написав своєму в Телеграм-каналі журналіст і військкор Андрій Цаплієнко, правоохоронці розглядають як причину трагічного інциденту необережне поводження зі зброєю.

"За твердженням джерела, все ж таки це було необережне поводження зі зброєю. У свідченнях, стверджує моє джерело, зафіксовано таке. Близько 17:00 Геннадій Частяков прийшов додому з роботи. Він приніс із собою пляшку алкоголю і три гранати німецького виробництва, які йому подарували на роботі. Він дістав одну з гранат і почав показувати, як з нею поводитися. Його син перебував поруч", - написав він.

На Київщині підірвали помічника Залужного: все, що відомо

Стаття Залужного для The Economist

Україні загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажити українську державу. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний в інтерв'ю журналу The Economist.

"Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на зразок пороху, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного",-сказав Залужний.

Також Головнокомандувач ЗСУ назвав 5 пунктів, які необхідні Україні для перемоги над РФ.

За словами Залужного, до кінця 2023 року країна-агресор Росія може збільшити чисельність авіації, створивши нові штурмові ескадрильї. Однак це не допоможе РФ отримати повне панування в повітрі.

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що ситуація на фронті зараз патова для України.

"Це не патова ситуація. Росія контролює небо. Ми бережемо наших військових. Просто кидати, як Росія кидає як м'ясо своїх людей, ніхто не хоче", - сказав глава держави.

Заступник керівника офісу президента Ігор Жовка, коментуючи статтю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.

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новини Києва ЗСУ ручна граната Валерій Залужний
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