На Хмельниччині водій побив пішоходів, яких ледь не збив на "зебрі", і зажадав 100 доларів

Водій вимагав від сім'ї 100 доларів / соцмережі

На Хмельниччині водій автомобіля не пропустив на пішохідному переході людей. Однак на цьому все не закінчилося. Він ще й побив пішоходів - чоловіка та його неповнолітню доньку.

Як повідомляє ТСН з посиланням на вирок Славутського міськрайонного суду Хмельницької області, цей випадок стався ще 1 січня 2021 року. На той момент сім'я поверталася додому зі святкування Нового року і, коли його дочка потерпілого ступила на перехід, щоб перейти дорогу, там різко загальмував і зупинився автомобіль.

Пішоходи обійшли транспорт, але потерпілий від злості вдарив ногою по задньому бамперу машини.

Водій також не стримав емоцій. Він вийшов з авто і накинувся з кулаками на чоловіка. Потім двома кулаками вдарив у груди його доньку, чим на кілька днів утруднив дитині дихання.

Крім того, дівчинка на тлі стресу довгий час боялася ввечері виходити з дому. Вона була пригнічена, боялася сама спати і побоювалася сторонніх чоловіків, вважаючи, що вони можуть проявити невмотивовану агресію.

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За словами дівчинки, груди її боліла до березня. Також вона розповіла, як все сталося.

Вона ступила на" зебру", але коли побачила автомобіль, що мчить, відразу ж відскочила.

Водій після того, як сім'я обійшла машину, кричав: "Плати 100 "баксів" за бампер" і накинувся на її батька.

Але сам підозрюваний цього не визнає. Він каже, що просто говорив з потерпілими.

Тим не менш, суд покарав його і змусив його виплатити родині потерпілих компенсацію - 1922 грн 20 коп майнової шкоди і 10 000 грн моральної шкоди, а також визнав винним за ч.2 ст. 125 КК України і засудив до півтора років позбавлення волі. Але пізніше замінив термін на випробувальний.

Нагадаємо, на Закарпатті сталася страшна ДТП. Фура збила жінку і протягнула її 200 метрів. 65-річній жительці Сваляви відірвало голову.

Також раніше у Харкові жінки, що переходили дорогу по "зебрі", померли від удару машини. Очевидці трагедії кажуть, що водій не побачив їх через погане освітлення.

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