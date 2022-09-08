На Херсонщині морпіхи знищили взводний пункт РФ: окупанти втекли, кинувши позиції

Морпіхи розбили ворожі позиції на Херсонщині / Фото: mil.gov.ua

В Херсонській області українські мінометники зі складу морської піхоти знищили взводний опорний пункт російських окупантів.

Про це йдеться в повідомленні в Facebook прес-служби 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського. Українські захисники також публікують відео операції.

"Нещодавно наші мінометники "денацифікували" взводний опорний пункт рашистів на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що під вогнем 120мм калібру морських піхотинців російські окупанти "сповільнили темп наступу" і залишили свої позиції.

Контрудари ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужні удари по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російських загарбниках на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.

В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.

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