На Херсонщині кадирівці знищують окупантів: розстрілюють російських військових, які втікають

Кадирівці вбивають російських окупантів на Херсонщині / Колаж фото Reuters, Радіо Свобода

В Херсонській області кадирівці вирішили "допомогти" українським захисникам знищити окупантів. Вони вбиваються російських військових, які намагають втекти з поля бою. Про це заявив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телемарафону.

"Ось ці кадирівці на сьогоднішній день використовуються як заградзагони для тих росіян, які можуть дезертувати. То вони їх знищують при спробі", - сказав Хлань.

Він додав, що окупанти все частіше намагаються дезертувати. Керівництво відправляє бурятів в Генічеськ на бази відпочинку, щоб не відправляти до Криму чи до Росії.

Також відомо, що в область перекидають десантні війська РФ, щоб підсилити окупантів.

"Вони (окупанти – Главред) зазнали таких шалених втрат, і щоб компенсувати свої оборонні рубежі, то окупанти вже використовують десантників, намагаючись втриматись там, де є", - додав Хлань.

Ситуація на півдні країни

Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати до більш спокійних регіонів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія у Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

У Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти декілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і Великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати ці райони в якості плацдарму для наступальної операції.

Російські окупанти намагаються накопичити сили і створити ударне угруповання, щоб піти в наступ. Вони хочуть вийти на адміністративний кордон Херсонської області.

Другие новости: