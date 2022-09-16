На Херсонщині десятки окупантів жебракують, бо відмовилися воювати – розвідка

На Херсонщині десятки окупантів жебракують, бо відмовилися воювати/ Reuters, Радыіо Свобода

Підрозділам російських військ, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, не вистачає не тільки їжі, а й питної води. Вони вже не можуть налагодити нормальне постачання.

Гостру нестачу води та боєприпасів на передових позиціях відчуває, зокрема, десантно-штурмовий підрозділ повітряно-десантних військ російських збройних сил, який розташований неподалік Каховки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

При цьому місцеві жителі не хочуть давати окупантам їжу і воду – навіть під примусом.

Загарбники змушені підвозити запаси води і боєкомплекту лише вночі й цивільними автомобілями, які вони вкрали у місцевих жителів.

"Низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах", – розповідають у ГУР МОУ.

Окупанти пішли жебракувати

Частина російських загарбників, які відмовилися воювати, пішли жебракувати по місцевих жителях, щоб знайти хоч якусь їжу. Після відмови брати участь у бойових діях їхні командири зняли цих загарбників з усіх видів постачання і відправили "на вільні хліби".

Декілька великих груп по 10-20 беззбройних окупантів-жебраків були помічені поблизу місця паромної переправи через Дніпро.

"Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукають можливості повернутися додому", – кажуть в українській розвідці.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Раніше у ЗСУ розповіли, що вони захопили вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області. Контрнаступ триває. Складнощі, з якими стикаються українські війська, пов'язані зі специфікою рельєфу регіону. При цьому в лавах російських окупантів панує паніка.

Воїни Збройних сил України у ніч проти четверга, 15 вересня, знищили базу російських загарбників у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Також українські бійці вдарили по скупченню окупантів та їхньої техніки у передмісті Херсона.

Також повідомлялося, що на Херсонському напрямку окупаційні війська РФ втрачають раніше захоплені території. Про це зізнаються самі окупанти в телефонних переговорах. Російські окупанти не розуміють, чому вони втрачають захоплені території на півдні.

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