Усе згоріло: ЗСУ знищили базу росіян у Новій Каховці

ЗСУ знищили базу росіян у Новій Каховці/ Telegram СтратКом ЗСУ

Воїни Збройних сил України у ніч проти четверга, 15 вересня, "підсмажили" базу російських загарбників у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ в Telegram, оприлюднивши фотографії наслідків удару по загарбниках. На фото видно розкидані уламки, речі та спалену техніку російських окупантів.

"Результат куріння цієї ночі на одній з баз росіян в Новій Каховці", – підписали фото у СтратКомі ЗСУ.

У той же час в Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що упродовж цієї ночі ракетно-артилерійські підрозділи українських Збройних сил вдарили по району зосередження живої сили і техніки ворога у передмісті Херсона.

Крім цього, воїни ЗСУ забезпечили стійкий вогневий контроль Каховського мосту.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Раніше у ЗСУ розповіли, що вони захопили вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області. Контрнаступ триває. Складнощі, з якими стикаються українські війська, пов'язані зі специфікою рельєфу регіону. При цьому в лавах російських окупантів панує паніка.

Нагадаємо, українські захисники на півдні знищили за добу понад 30 російських окупантів, а також ворожий бомбардувальник Су-24М і десятки одиниць російської техніки.

За словами військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, після звільнення Харківської області ЗСУ візьмуть невелику паузу для того, щоб підтягнути резерви. Коли буде підготовлено нове угруповання, здатне проводити швидкі операції, командування вирішить, на якому напрямку почнеться новий контрнаступ. Він зазначив, що армія України отримує можливість завершити свій наступ на Херсонщині.

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