"Віджали назад": окупанти скаржаться на втрату захоплених територій на Херсонщині

Полонені російські окупанти / Андрій Білецький

На Херсонському напрямку окупаційні війська РФ втрачають раніше захоплені території.

Про це зізнаються самі окупанти в телефонних переговорах, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що військовослужбовці РФ на Херсонському напрямку обговорюють останні зміни на лінії фронту і не розуміють чому вони втрачають захоплені території.

Видео дня

"Ну, ми одне село втратили (нецензурно. - ред.), одне самі віддали - поки що так у нас...Весь час так от: на Київ заходили ПДВ, все забрали, коли вийшли - віджали назад, на Ізюм заходили - відбили. З Ізюму пішли - віджали назад. Зараз тут ось тиснуть", - поскаржився окупант.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

Інші новини: