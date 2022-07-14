На Харківщині знищено майора-окупанта з Іжевська

Олег Лямін ліквідований в Україні / Фото УНІАН, twitter.com/Shtirlitz53

У Харківській області був ліквідований майор російських окупаційних військ Олег Лямін. Про це повідомив у Twitter офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц).

"Майор Олег Лямін зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - йдеться у повідомленні.

Дані про загибель окупанта підтвердили і пропагандистські ресурси.

У РФ заявили, що Ляміна ліквідували 26 червня. Він нібито потрапив під масований артилерійський обстріл. Поховали окупанта 7 липня. Він був родом з Іжевська.

У пресслужбі глави і уряду Удмуртії повідомили також, що на війні в Україні загинули ще два окупанти. Так, 11 липня в селищі Ува поховали капітана Костянтина Кусова, а в Глазові відбулися похорони рядового Данила Ворончихіна.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України завдали удару по пункту управління 106-ї російської повітряно-десантної дивізії з Тули. Ліквідовано 28 окупантів, зокрема високопоставлені офіцери командного складу. Як розповів журналіст Роман Цимбалюк, захисники України завдали удару по окупантах 8 липня.

Нагадаємо, на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну - 25 лютого 2022 року - під Києвом ЗСУ ліквідували полковника поліції Ігоря Мурзіна. Однак в РФ тіло замкомандира Кузбаського спецзагону швидкого реагування (СОБР) окупанти відправили через понад чотири місяці.

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