Два полковника загинули, ще двоє - поранені: ЗСУ знищили пункт управління російської дивізії ВДВ

8 липня захисники України завдали удару по пункту управління 106 повітряно-десантної дивізії. Вбито і поранено понад 28 військовослужбовців армії РФ.
Збройні Сили України завдали удару по пункту управління 106-ї російської повітряно-десантної дивізії з Тули. Ліквідовані 28 окупантів, зокрема високопоставлені офіцери командного складу. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.
Захисники України завдали удару по окупантах 8 липня.
"У ЗС РФ продовжують зростати втрати серед командного складу. Отримано інформацію, що 8 липня ЗСУ завдали удару по пункту управління 106 повітряно-десантної дивізії (в/ч 55599, Тула)", - написав Цимбалюк у Facebook.
За його словами, внаслідок удару вбито і поранено понад 28 військовослужбовців ЗС РФ, зокрема:
- командир 106 вдд полковник Селіверстов отримав легкі поранення;
- начальник штабу-перший заступник командира 106 отд полковник Куликов - важко поранений;
- заступник командира 106 ВДД з озброєння полковник Кудрін - загинув;
- заступник командира 106 ВДД з тилу полковник Кузьмінов - загинув.
Як повідомляв Главред, Збройними силами України був ліквідований гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.
В Мелітополі був ліквідований російський підполковник Роман Іголкін. Його "денацифікували і демілітаризували" 3 липня.
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