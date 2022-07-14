Два полковника загинули, ще двоє - поранені: ЗСУ знищили пункт управління російської дивізії ВДВ

ЗС РФ продовжують зазнавати втрат серед командного складу/ Фото УНІАН , instagram.com/vdv.russ

Збройні Сили України завдали удару по пункту управління 106-ї російської повітряно-десантної дивізії з Тули. Ліквідовані 28 окупантів, зокрема високопоставлені офіцери командного складу. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

Захисники України завдали удару по окупантах 8 липня.

"У ЗС РФ продовжують зростати втрати серед командного складу. Отримано інформацію, що 8 липня ЗСУ завдали удару по пункту управління 106 повітряно-десантної дивізії (в/ч 55599, Тула)", - написав Цимбалюк у Facebook.

За його словами, внаслідок удару вбито і поранено понад 28 військовослужбовців ЗС РФ, зокрема:

командир 106 вдд полковник Селіверстов отримав легкі поранення;

начальник штабу-перший заступник командира 106 отд полковник Куликов - важко поранений;

заступник командира 106 ВДД з озброєння полковник Кудрін - загинув;

заступник командира 106 ВДД з тилу полковник Кузьмінов - загинув.

Як повідомляв Главред, Збройними силами України був ліквідований гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

В Мелітополі був ліквідований російський підполковник Роман Іголкін. Його "денацифікували і демілітаризували" 3 липня.

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