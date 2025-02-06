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ЗСУ стирають "в нуль" військову еліту РФ: речник розповів, яка ситуація на Курщині

Маріна Фурман
6 лютого 2025, 01:10
618
Попри те, що командування РФ перекинуло на Курський напрямок свої найкращі підрозділи, успіху вони на полі бою не мають.
ВСУ, армия РФ
Ворог зазнає серйозних втрат на Курському напрямку / Колаж: Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

Коротко:

  • Росія перекинула в Курську область елітні підрозділи
  • Ворог не має жодних успіхів на цій ділянці фронту
  • Окупанти зазнають серйозних втрат на Курщині

Російські окупанти всіма силами намагаються витіснити українських бійців з Курської області РФ, ворог навіть залучає елітні підрозділи, однак успіху вони на полі бою не мають. Крім того, військова російська еліта зазнає серйозних втрат. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, росіяни в Курській області зібрали морську піхоту з трьох флотів — Балтійського, Чорноморського та Північного, які є найкращими частинами в армії РФ.

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"Наприклад, один із полків морської піхоти, 177-й, який свого часу був, до слова, перекинутий із Запорізького напрямку, мав виконати надзвичайно важливе завдання: заволодіння певним пунктом для того, щоб російський наступ просувався в Курській області. Сьогодні йдеться про те, що цей полк уже змушені виводити на відновлення боєздатності — такі величезні втрати", — розповів Братчук.

Він зазначив, що зараз частина території Курської області, що перебуває під контролем ЗСУ, зменшилася у порівнянні з початком наступу українських військ.

"Але сьогодні не лише територіями все вимірюється. Є багато ділянок так званої "сірої зони". Є багато ділянок, де українці перебувають на позиціях, які були російськими та які буквально ні на метр не відійшли. І, власне, та війна маневрів, яка сьогодні триває, призвела до того, що можна відзначити навіть якісь ознаки того, що черговий російський наступ захлинувся. Не те, що немає бліцкригу, але немає і просування особливих по території Курської області в російській армії", — підкреслив спікер.

Ситуація на Курському напрямку - останні новини

Нагадаємо, у четвер, 6 лютого рівно півроку, як Сили оборони України проводять наступальні дії в Курській області Росії. На думку президента України Володимира Зеленського, операція українських бійців на Курщині стане важливою частиною переговорного процесу.

Як писав Главред, українські військові в Курській області день за днем не лише відбивають масовані атаки російських агресорів, але й активно проводять контрнаступальні дії. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтвердили, що ЗСУ просунулися по вулиці Новоселівки у північно-західній частині Погребків.

Водночас, на думку політичного експерта Дмитра Снєгирьова, ЗСУ можуть розширити наступ одразу у двох областях РФ. Виключати можливість повторення Курського сценарію у Брянській та Бєлгородській областях не варто, зазначив він.

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Хто такий Сергій Братчук?

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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