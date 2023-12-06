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Повернувся з Польщі захищати Україну: на фронті загинув працівник мерії Любліна

Альона Вороніна
6 грудня 2023, 13:06
Микола Мялковський не зміг стояти осторонь війни в рідній державі. У перший же день повномасштабного вторгнення він повернувся в Україну і взяв до рук зброю.
Николай Мялковский
На фронті загинув працівник мерії Любліна Микола Мялковський/ колаж: Главред, фото: Facebook Tetyana Myalkovska та Національний університет "Острозька академія"

На фронті загинув 28-річний уродженець Луцька Микола Мялковський. Коли почалося повномасштабне вторгнення країни-агресорки Росії в Україну, Микола працював у мерії Любліна. Але він одразу покинув Польщу й повернувся до України, щоб зі зброєю в руках захищати рідну державу від ворогів.

Про загибель воїна повідомила у Facebook його мама, відома у Луцьку та в Україні художниця, член національної спілки художників України, арттерапевтка Тетяна Мялковська. Вона зазначила, що її син у перший день повномасштабної війни написав заяву на роботі в Люблінській міські раді і приїхав на захист України.

"Мій син Микола Мялковський загинув як Герой під час виконання священного обов’язку за свободу України. Це дуже дорога ціна для мене. Єдиний, найкращий в світі син! Він в перший день війни написав заяву на роботі в Люблінській міській раді і приїхав на захист додому. Це для мене подвиг і рішення справжнього чоловіка. Серце моє розбите. Ти завжди був для мене прикладом і натхненням", – написала мама загиблого Героя.

відео дня

Воїн загинув 4 грудня. Його тіло привезуть у рідний Луцьк.

Николай Мялковский
Микола Мялковский з мамою/ Facebook Tetyana Myalkovska

Мялковський навчався у Національному університеті "Острозька академія" на спеціальності "Культурологія", а потім – у Люблінському католицькому університеті.

В "Острозькій академії" Миколу згадують як відкриту, розумну та справедливу людину.

"Який невимовний жах. Такі новини просто підкошують. Викладав у Миколи Мялковського з першого курсу, добре пам’ятаю його і групу. Відкритий, розумний, справедливий. Якось все почало спливати, згадуватись і водночас тиснути в грудях, бо Микола був завжди відкритим до світу, до нового, тому було приємно спостерігати, як він зростав світоглядно. Щирі співчуття мамі, родині й друзям. Академічна спільнота пам’ятатиме й буде завжди вдячна Миколі, нашому Герою...", – написав у Facebook директор Інституту соціально-гуманітарного менеджменту НаУ "ОА" Максим Карповець.

Николай Мялковский
Микола Мялковський/ Facebook Tetyana Myalkovska

"Казав, якщо почнеться війна, піде воювати"

У мерії Любліна раніше розповідали, що Микола Мялковський ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну казав, що він піде на фронт у разі початку великої війни. Вікторія Герун з відділу стратегії та підприємництва мерії Любліна, де працював Микола, розповіла виданню Polskie Radio, що він був одним з 80 тисяч чоловіків, які повернулися в Україну після 24 лютого 2022 року.

"Перед 24 лютого ми про це говорили, і Микола мені сказав, що якщо почнеться війна, він піде воювати. Він не міг вдавати, що нічого не відбувається, і працювати нормально… 24 лютого 2022 року я отримала від нього СМС: "Перепрошую, я закриваю всю документацію, беру усю відпустку, яка залишилась, і відпустку власним коштом, якщо війна затягнеться", – згадує Вікторія.

Коли почалася повномасштабна війна, Микола закрив усі поточні справи у мерії і вночі поїхав в Україну. Він став на захист своєї держави, приєднавшись до 100 окремої бригади територіальної оборони.

Николай Мялковский
Микола Мялковський/ Facebook Tetyana Myalkovska

Пам'ять Миколи Мялковського також вшанував мер Любліна Кшиштоф Жук.

"Він працював у відділі стратегії та підприємництва, відповідав за проєкти академічної співпраці. З початком повномасштабної війни пішов захищати Батьківщину й боротися за свободу. На жаль, він заплатив найвищу ціну. Пам'ять і шана Герою. Висловлюю співчуття рідним та близьким Миколи. Нехай спочиває з миром. Вічна пам'ять", – написав у соцмережі мер Любліна.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув відомий український футболіст, срібний призер чемпіонату. Олександр Гончар був солдатом окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ з позивним "Джміль".

Також раніше повідомлялося, що у боях за Україну героїчно загинув грузинський доброволець Іраклі Курцикідзе. З лютого 2022 року на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.

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