Кинув кар'єру, щоб захищати Україну: загинув фехтувальник Федір Єпіфанов

Федерація фехтування України повідомила про загибель ще одного українського спортсмена.

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Федір Єпіфанов загинув на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/fencing.ukraine

У боях з російськими окупантами загинув український фехтувальник Федір Єпіфанов. Він став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Тоді йому виповнилося лише 18 років.

Трагічну новину повідомили в пресслужбі Національної федерації фехтування України в Facebook 13 грудня.

"Надійшла жахлива і болюча звістка з фронту про загибель українського фехтувальника Федора Єпіфанова", — йдеться у повідомленні.

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Федір Єпіфанов призупинив свою спортивну кар'єру заради захисту Батьківщини від російських окупантів.

Федір Єпіфанов був членом Національної збірної України / Фото: olimpic.college

"Все його життя було попереду, якби не російські загарбники, які і почали цю кровопролитну війну. Ніколи не пробачимо. Федерація фехтування України висловлює співчуття батькам, братові, рідним і близьким Федора Єпіфанова", — додали у пресслужбі.

Федір Єпіфанов навчався в Олімпійському професійному коледжі імені Івана Піддубного / facebook.com/fencing.ukraine

Федір Єпіфанов навчався в Олімпійському професійному коледжі імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Хлопець був чемпіоном та призером всеукраїнських змагань з фехтування на рапірах, членом Національної збірної України та майстром спорту.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами загинув відомий український футзаліст і колишній гравець клубу "Титан-Зоря" з Покровського Андрій Петренко.

Також на війні загинув 25-річний спортсмен Віктор Домітращук. Захисник з позивним "Щука" зустрів свою смерть у важких боях на Донеччині.

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