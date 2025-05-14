На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації: список населених пунктів

Що повідомив Філашкін:
- Примусова евакуація передбачена для жителів 8 населених пунктів
- З евакуацією населенню допомагатимуть поліція та ДСНС
- Вже 45 дітей вивезли з наближених до лінії фронту міст
13 травня у Донецькій ОВА прийняли рішення про примусову евакуацію 79 дітей із 8 населених пунктів Дружківської громади. Про це у Facebook повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, евакуація передбачена для 8 населених пунктів Дружківської громади: Миколайпілля, Новопавлівки, Павлівки, Петрівки, Приюту, Софіївки Торецького та Торського.
14 травня в етері телемарафону він пояснив, що рішення про евакуацію прийняли через те, що у населених пунктах знаходиться багато людей, серед яких чимало дітей, а ворог обстрілює села та міста Донеччини щоденно.
"Було прийнято рішення розширити евакуацію не тільки з Дружківської громади, це Олексієво-Дружківка, а й Лиманської та багатьох інших громад, які наближені до лінії фронту і які обстрілює ворог майже щодня", - додав Філашкін.
За інформацією очільника ОВА в одній тільки Олексієво-Дружківці зараз перебувають близько 40 дітей. Тому підрозділи поліції "Білі Янголи" та підрядники ДСНС "Фенікс" будуть допомагати з евакуацією населення.
За останню добу з міст, які наближені до лінії фронту, вже вдалося вивезти 240 людей та 45 дітей.
Примусова евакуація українців - останні новини
Нещодавно очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак видав розпорядження про оголошення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками у деяких населених пунктах Дніпропетровської області.
Раніше також на Донеччині було проведено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють, чи іншими законними представниками з 12 населених пунктів Шахівської громади в безпечні регіони.
Нагадаємо, кілька місяців тому Главред повідомляв, що у Куп'янському районі Харківської області було розширено зону примусової евакуації сімей із дітьми.
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Хто такий Вадим Філашкін?
Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.
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