На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації: список населених пунктів

Примусова евакуація передбачена для мешканців 8 сіл і міст, у яких є діти.

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Людей з наближених до лінії фронту міст і сіл евакуюють через постійні обстріли / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Філашкін:

Примусова евакуація передбачена для жителів 8 населених пунктів

З евакуацією населенню допомагатимуть поліція та ДСНС

Вже 45 дітей вивезли з наближених до лінії фронту міст

13 травня у Донецькій ОВА прийняли рішення про примусову евакуацію 79 дітей із 8 населених пунктів Дружківської громади. Про це у Facebook повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, евакуація передбачена для 8 населених пунктів Дружківської громади: Миколайпілля, Новопавлівки, Павлівки, Петрівки, Приюту, Софіївки Торецького та Торського.

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14 травня в етері телемарафону він пояснив, що рішення про евакуацію прийняли через те, що у населених пунктах знаходиться багато людей, серед яких чимало дітей, а ворог обстрілює села та міста Донеччини щоденно.

"Було прийнято рішення розширити евакуацію не тільки з Дружківської громади, це Олексієво-Дружківка, а й Лиманської та багатьох інших громад, які наближені до лінії фронту і які обстрілює ворог майже щодня", - додав Філашкін.

За інформацією очільника ОВА в одній тільки Олексієво-Дружківці зараз перебувають близько 40 дітей. Тому підрозділи поліції "Білі Янголи" та підрядники ДСНС "Фенікс" будуть допомагати з евакуацією населення.

За останню добу з міст, які наближені до лінії фронту, вже вдалося вивезти 240 людей та 45 дітей.

Примусова евакуація українців - останні новини

Нещодавно очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак видав розпорядження про оголошення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками у деяких населених пунктах Дніпропетровської області.

Раніше також на Донеччині було проведено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють, чи іншими законними представниками з 12 населених пунктів Шахівської громади в безпечні регіони.

Нагадаємо, кілька місяців тому Главред повідомляв, що у Куп'янському районі Харківської області було розширено зону примусової евакуації сімей із дітьми.

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Хто такий Вадим Філашкін? Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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