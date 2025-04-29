На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію: список населених пунктів

Мешканцям 5 сіл, у яких є діти, обов'язково доведеться залишити рідні домівки.

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Евакуація буде примусовою не для усіх / Колаж: Главред, фото: МВС України, t.me/BiletskyAndriy

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Обов'язкову евакуацію оголосили для тих, хто має дітей

Під час евакуації будуть проводити обов'язкову реєстрацію в одному з селищ

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак видав розпорядження про оголошення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками у деяких населених пунктах Дніпропетровської області.

На сайті Межівської СТГ повідомили, що мова йде про окремі села Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади, а саме: Колону, Межову, Новопідгородне, Райполе та Сухареву Балку.

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"Евакуація буде здійснюватися транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду з обов’язковою реєстрацією у збірному пункті с-ща Межова", - йдеться у повідомленні.

Осіб, які виїжджатимуть, попередили про необхідність взяти з собою документи, гроші, банківські картки, медикаменти, воду та їжу на кілька днів, мобільний телефон та зарядний пристрій, теплий одяг та взуття для зміни, а також необхідні речі, які можуть знадобитися у разі евакуації.

У розпоряджені не вказують причину примусової евакуації, але, найімовірніше, таке рішення прийняли у зв'язку з наближенням лінії фронту. Згідно з даними карти DeepState від сірої зони у Донецькій області до найближчого з вище перелічених населених пунктів залишається лише близько 5,5 кілометрів.

Ситуація в Дніпропетровській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що про загрозу зі сторони ворога раніше повідомляли військові. Зокрема командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ Віталій Литвин попереджав, що армія країни-агресора РФ має намір просунутися в бік Дніпропетровської області.

Раніше також військовий оглядач Денис Попович заявив, що лінія фронту знаходиться в безпосередній близькості до межі між Донецькою і Дніпропетровською областями.

Напередодні стало відомо, що га напрямку Дніпропетровської області ворог значно "уперся" в оборону українських військ поблизу Константинополя та південніше Богатиря.

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