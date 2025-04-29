На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію: список населених пунктів

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- Обов'язкову евакуацію оголосили для тих, хто має дітей
- Під час евакуації будуть проводити обов'язкову реєстрацію в одному з селищ
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак видав розпорядження про оголошення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками у деяких населених пунктах Дніпропетровської області.
На сайті Межівської СТГ повідомили, що мова йде про окремі села Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади, а саме: Колону, Межову, Новопідгородне, Райполе та Сухареву Балку.
"Евакуація буде здійснюватися транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду з обов’язковою реєстрацією у збірному пункті с-ща Межова", - йдеться у повідомленні.
Осіб, які виїжджатимуть, попередили про необхідність взяти з собою документи, гроші, банківські картки, медикаменти, воду та їжу на кілька днів, мобільний телефон та зарядний пристрій, теплий одяг та взуття для зміни, а також необхідні речі, які можуть знадобитися у разі евакуації.
У розпоряджені не вказують причину примусової евакуації, але, найімовірніше, таке рішення прийняли у зв'язку з наближенням лінії фронту. Згідно з даними карти DeepState від сірої зони у Донецькій області до найближчого з вище перелічених населених пунктів залишається лише близько 5,5 кілометрів.
Ситуація в Дніпропетровській області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що про загрозу зі сторони ворога раніше повідомляли військові. Зокрема командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ Віталій Литвин попереджав, що армія країни-агресора РФ має намір просунутися в бік Дніпропетровської області.
Раніше також військовий оглядач Денис Попович заявив, що лінія фронту знаходиться в безпосередній близькості до межі між Донецькою і Дніпропетровською областями.
Напередодні стало відомо, що га напрямку Дніпропетровської області ворог значно "уперся" в оборону українських військ поблизу Константинополя та південніше Богатиря.
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Хто такий Сергій Лисак?
Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.
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