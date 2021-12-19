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На Дніпропетровщині багатодітна мати крала продукти в супермаркеті: як її покарав суд

19 грудня 2021, 12:39

У багатодітної жінки охоронці магазину в місті Нікополь виявили дитячі суміші, пюре, вівсяну кашу, желе, шоколад, набори колекційних карток та інше.

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На Дніпропетровщині багатодітна крала продукти в супермаркеті/ ua.depositphotos.com

В місті Нікополь (Дніпропетровська область) багатодітна мати вкрала з супермаркету продовольства на 851 гривню. Сховатися їй не вдалося, її затримала охорона магазину. Про це йдеться в матеріалах справи.

Інцидент стався ще 30 вересня нинішнього року близько 13:00. Багатодітна мати зайшла в один із супермаркетів Нікополя, де спробувала вкрасти продукти. Жінка сховала товари в кишені куртки і в сумку, після чого намагалася пройти повз касу ‒ природно, не сплативши продукти.

У багатодітної жінки охоронці магазину виявили дитячі суміші, пюре, вівсяну кашу, желе, шоколад, Набори колекційних карток і консерву для кішок.

Суддя визнав жінку винною в крадіжці і присудив їй покарання у вигляді виконання 80 годин громадських робіт.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Нікополі Дніпропетровської області багатодітна мати побила лікаря-гінеколога. Причиною конфлікту стала відмова робити медика робити аборт її подрузі - через протипоказання.

Жінка напала на лікаря. Підозрювана кілька разів вдарила гінеколога в обличчя. У постраждалої медпрацівниці діагностували легкі тілесні ушкодження - забій м'яких тканин потиличної області.

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