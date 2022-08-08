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Запорізька АЕС через росіян може перейти в режим блекаута: що чекає Україну

8 серпня 2022, 20:29

АЕС пов'язана з українською енергосистемою однієї працюючої ЛЕП.

Запорізька АЕС, російські військові
Запорізька АЕС / Reuters, Telegram Андрій Єрмак

Запорізький атомна електростанція може перейти в режим блекаута через обстріли російських окупантів.

Як заявив керівник Енергоатома Петро Котін в ефірі телемарафону, за умови, якщо буде перебита єдина лінія електропередач.

За його словами, АЕС пов'язана з українською енергосистемою однієї працюючої ЛЕП.

Якщо в результаті обстрілу вона буде перебита, то станція перейде в режим блекаута. А це вже буде небезпечно для зберігання ядерного палива.

"Якщо будуть пошкоджені всі лінії, станція перейде в режим блекаута, повного знеструмлення. І ця ситуація вже дуже небезпечна для збереження в безпечному стані ядерного палива в реакторах і басейнах витримки", - зазначив Котін.

Обстріл окупантами Запорізької АЕС

Увечері 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він заявив, що окупанти створили ризиковану ситуацію для всієї Європи, і що цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму".

Пізніше в Енергоатомі повідомили, що російські загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус на окупованій Запорізької атомної електростанції.

Мер міста Енергодар, біля якого розташована Запорізька АЕС, Дмитро Орлов заявив, що росіяни ховають між енергоблоками важку зброю. Також, за його словами, АЕС може бути замінована і там можуть готуватися різні провокаційні дії.

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