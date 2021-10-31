На Буковині колапс: реанімації COVID-лікарень заповнені на 100%

Коронавірус атакував Буковину / УНІАН

У Чернівцях реанімації всіх госпіталів завантажені на 100%. Крім цього, хворих на коронавірус багато і в інших відділеннях міських лікарень.

Як повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, найбільш переповнені лікарні № 4 та № 3 - 100% та 93% відповідно.

Тільки напередодні, 30 жовтня, в області госпіталізували 169 осіб.

"Ми і раніше мали такі високі цифри, проте не у вихідні, для суботи це надзвичайно велике число. Зафіксовано 16 летальних випадків. Завантаженість в госпітальних базах щодня збільшується, тому повинні робити все, щоб уберегти себе і своїх рідних від хвороби", - заявив директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

читайте такожВООЗ заявила про нездатність вакцин зупинити пандемію коронавірусу: названо єдиний вихідВін також додав, що тільки вакцинація може врятувати від тяжкого перебігу коронавірусу і знизити ризик госпіталізації.

Нагадаємо, загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

Також в Україні, за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.