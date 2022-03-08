Російські військові скидають на українські міста некеровані авіабомби: зізнання полоненого

Російський льотчик зробив відверте зізнання

Російський льотчик Олександр Красноярцев з Челябінська, якого напередодні збили ЗСУ під час бомбардування житлових кварталів Чернігова зробив відверте зізнання. Він розповів, що командування свідомо віддає накази на бомбардування мирного населення України некерованими авіабомбами.

За його словами, РФ для бомбардування українських міст використовує не високоточну зброю, як стверджує, А некеровані авіабомби вільного падіння.

Тому це призводить до значних втрат серед мирного населення і руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.

Читайте також: