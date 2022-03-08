Російський війська зривають евакуацію з Маріуполя, стріляють і на околицях Сум

Скріншот з відео

Російські окупанти зривають евакуацію мирного населення з Маріуполя та Сум.

Для евакуації мирних жителів Маріуполя за єдиним маршрутом, захисниками міста було вжито низку заходів, але війська РФ знову пішли на провокацію, повідомили у Міноборони України.

"Були розчищені дороги від мін, зняті інженерні загородження і т.д. Тим не менш окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Ворог почав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору. Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними!",- йдеться в повідомленні.

За інформацією народного депутата Михайла Ананченка, за маршрутом "зеленого коридору" в Сумах також почалася стрілянина, в тому числі чутні звуки танків.

"Зелений коридор тільки після припинення стрільби (буде знову відкритий-ред.)! Без команди і припинення просимо нікого не їхати ! При припиненні вогню виїзд буде продовжений", - написав нардеп на своїй сторінці в Facebook.

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Також в мережі з'явилося відео стрілянини на околиці Сум:

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що Україна, Росія і Червоний Хрест погодили гуманітарний коридор для евакуації з Сум.

"Тобто документальне підтвердження має і Червоний Хрест, і ми як сторона, з якою узгоджувалося відкриття гуманітарного коридору", - зазначила Верещук.

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