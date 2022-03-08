У Маріуполі вперше з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитина - Зеленський

Володимир Зеленський / скріншот

Президент Володимир Зеленський закликав світ усвідомити масштаби нелюдських дій російських окупантів.

У своєму відеозверненні 8 березня він підкреслив, що вони продовжують порушувати правила ведення війни, що призводить до жахливих наслідків.

"Окупанти свідомо відключають зв'язок. Свідомо блокують підвіз їжі, постачання води. Відключають електрику. У Маріуполі вперше за десятки років, вперше з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитина. Почуйте мене, сьогодні, Шановні партнери! Від зневоднення. Померла дитина. У 2022 році!",- заявив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже 13 днів чує від Заходу тільки обіцянки щодо поставок літаків, а вина За кожну смерть в Україні лежить на росіянах, але відповідає за це і світ.

Також ми повідомляли, що НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, адже це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, що поставить під загрозу життя мільйонів європейців. З такою заявою виступила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок в ефірі німецького телеканалу ARD.

Реклама

Читайте також: