Російські окупанти з Росії надто слабкі для серйозних операцій на фронті, переконані пропагандисти Кремля.

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Підлеглі Путіна зізнаються в провалах РФ на фронті / Коллаж Посольство США в Украине, УНИАН

Окупанти з Росії настільки здулись, що сьогодні у них не має сил ні на продовження наступу на Покровськ, ні на звільнення Курської області. Ці прикрі для агресорів факти визнають навіть пропагандисти Кремля.

Про те, що Росія втрачає стратегічну ініціативу у війні проти України, плачеться у своєму блозі соратник чекіста Ігоря Стрєлкова, Z-воєнкор Максим Калашніков. За його словами, ЗС РФ надто слабкі для серйозних операцій на фронті.

Пропагандист визнав, що, по факту, ініціатива російських сил втрачена вже на двох ділянках фронту.

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"Ви розумієте, що зараз фактично йде втрата ініціативи стратегічної? Вторглися війська ЗСУ до Курська. Сил на те, щоб звідти вибити противника, у нас немає. Я завжди казав, а навіщо ця (харківська — ред.) операція? До Харкова навіщо з Вовчанська (намагалися прорватися ВС РФ-ред.)? Тільки війська витратили", - заявив пропагандист.

Окрім цього, агресор скаржиться на путінський режим, який, за його словами, не бажає ухвалювати "потрібні, раціональні рішення".

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, з початку доби кількість бойових зіткнень сягнула 123 – третина боїв зафіксована на Курахівському напрямку поблизу Цукуриного, Желаного Першого, Георгіївки, Дальнього, Олександрівки, Катреринівки та Костянтинівки.

Російські терористи продовжують штурмувати українські позиції на Харківському, Времівському, Лиманському, Торецькомунапрямках. Водночас Сили оборони продовжують боротися з загарбниками, завдаючи їм суттєвих втрат.

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На думку експерта Снєгирьова, ЗСУ будуть розширювати плацдарми у декількох областях РФ. Сили оборони України продовжать успішно знищувати понтонні переправи Росії та не тільки.

А тим часом, за версією DeepState, ворог рветься до Курахового. Російські війська, намагаючись прорвати оборону ЗСУ, зазнають значних втрат, масово кидаючи в штурми техніку та піхоту.

Окрім цього, ворог застосував нову тактику біля Торецька - бій за окремі ділянки може тривати до місяця, як це відбувається з однією з посадок.

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