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Удари по Росії на 500 кілометрів: експерт назвав 3 механізми для України

Юрій Берендій
22 грудня 2023, 14:09
За словами полковника запасу, в України є три механізми для того, щоб завдавати ударів на відстань до 500 кілометрів по території Російської Федерації.
Удари по Росії на 500 кілометрів: експерт назвав 3 механізми для України
Світан назвав 3 механізми для ефективних ударів по Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Союзники України та партнери навряд чи дозволять завдавати ударів по території Російської Федерації зброєю західного зразка. Існує багато юридичних моментів, які забороняють це робити. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Є певні моменти, пов'язані з тим, що ми ще не увійшли в режим війни за юридичними канонами. У нас оголошено воєнний стан, але не режим війни. Тобто існує дуже багато таких моментів, через які наші партнери точно не дадуть нам дозволу працювати по російській території. По окупованій території України ми будемо працювати зброєю наших партнерів, від Керчі до Куп'янська. Це без проблем, а ось на глибину в 500 кілометрів ми повинні працювати своїм озброєнням", - наголосив Світан.

За словами військового аналітика, у України для цього є як мінімум три механізми. Перший - працювати безпосередньо з території України, і ще два - з території Росії.

"У нас є проєкт "Нептун" - це крилата ракета, яку можна використовувати по наземних цілях на зараз уже на глибину близько 300 кілометрів, а після модернізації 500. У нас є проєкт "Грім-2", який працює, його просто треба серйозно запустити в серію, і до 500 кілометрів, за великим рахунком, ми зможемо діставати балістичною ракетою. Також у нас є достатня кількість безпілотників із дальностями до 500 кілометрів. Ми їх бачили - це ті ж "Бобри" і багато інших модифікацій безпілотників, які можуть працювати на цю глибину", - наголошує Роман Світан.

Роман Світан називає ще два механізми: активація українських спецслужб для операцій по всій території Росії від Санкт-Петербурга до Владивостока (і вже можна спостерігати результати їх роботи). Також він вказує на внутрішній опір, який виявляється у вигляді партизанських груп, таких як групи Мальцева, а також визвольних армій, які вже діють від Північного Кавказу до республіки Саха.

"Вони вже визначаються зі своїми подальшими політичними проєктами і виконують бойове завдання, зокрема і в парі з українськими спецслужбами", резюмував полковник запасу Роман Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Бавовна" на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 17 грудня в Липецькій області Росії стався вибух. Окупанти заявили про "успішну" роботу протиповітряної оборони та "знищення" десятків безпілотників. Проте пізніше стало відомо, що вибух стався на території військової авіабази.

Раніше повідомлялося, що СБУ підірвала стратегічну залізницю в Росії.

Також, раніше у ГУР були розкриті деталі вибуху у Волгограді, який стався в ніч на 16 листопада. За словами речника військової розвідки України Андрія Юсова, окупанти залишилися без арсеналу зброї, яка там зберігалась.

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війна в Україні вибух
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