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Ми йдемо в ЄС і отримуємо величезні гроші на відновлення - Арестович

31 березня 2022, 00:11

Радник глави ОП заявив, що компромісів з Росією не буде.

Арестович
Арестович / скріншот

Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України кров'ю вибороли для нашої країни ідеальні умови для вступу до Євросоюзу. Цей шлях, за його словами, скоротився як мінімум на 20 років.

"Таким чином наша країна отримала велику кількість бонусів, а на останніх переговорах з РФ поліпшила свою позицію по всіх лініях", - розповів Арестович у своєму новому відео.

"Всі країни-гаранти зобов'язуються сприяти і допомагати вступу України в ЄС, Росія в тому числі. Вона з цим погодилася", - додав радник глави ОП.

За його словами, з боку України ніяких компромісів немає і не буде. Раніше в України не було ніяких гарантій безпеки, вони почали з'являтися тільки зараз. Їх нам готові надати багато країн: США, Великобританія, Польща, Всі постійні члени Радбезу ООН, включаючи Росію, Китай, Туреччина.

"Ми йдемо в ЄС, отримуємо величезні гроші на відновлення і безкоштовно отримуємо гарантії краще, ніж в НАТО", – резюмував Арестович.

Нагадаємо, російські окупанти почали мінувати територію України протипіхотними мінами ПОМ-3 "медальйон". Такі випадки були зафіксовані на Харківщині.

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війна в Україні Олексій Арестович
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