Там дуже багато вибухівки: у МВС назвали найнебезпечніші райони Києва

Війська Росії / Reuters

Російські окупаційні війська забруднили вибухонебезпечними предметами близько 300 тис.кв. км, заявив заступник міністра МВС України Євген Єнін під час телемарафону.

"Сьогодні ворог залишає після себе безліч неприємних сюрпризів. За оцінками ДСНС, Загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами становить близько 300 тис.кв. км", – сказав він.

За його словами, найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами мікрорайонами Києва стали Виноградар і Оболонь.

читайте такожБлискуча робота: ЗСУ знищили "гордість російського ОПК"В цілому, з початку війни на території України сапери знешкодили вже понад 300 вибухонебезпечних предметів і одна авіаційна бомба, очищено близько 14 га території.

Нагадаємо, російські окупанти почали мінувати територію України протипіхотними мінами ПОМ-3 "медальйон". Такі випадки були зафіксовані на Харківщині.

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