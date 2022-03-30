Війська РФ почали мінувати українські землі протипіхотними мінами / ua.depositphotos.com

Російські окупанти почали мінувати територію Україна протипіхотними мінами ПОМ - 3"медальйон". Такі випадки були зафіксовані на Харківщині, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

За її словами, військові РФ використовують міни з сейсмічним датчиком цілі при дистанційному мінуванні регіону.

Їх особливість полягає в тому, що вони зчитують сигнали коливання землі і спрацьовують, коли ті збігаються з людськими кроками. Міна спочатку піднімається на висоту близько півтора метрів і завдає максимальні поразки знаходяться поруч особам.

"Дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів", - додала Денисова.

Нагадаємо, міжнародний багатосторонній договір про безпеку захистить Україну від нової агресії і надасть державі надійних союзників, а також реальні гарантії допомоги в майбутньому, заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

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