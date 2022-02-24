Зеленський закликав росіян виходити на протести проти україно-російської війни

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації. Він закликав їх вийти на протести проти війни в Україні.

Лідер України звернувся до громадян Російської Федерації і закликав їх негайно виходити на протести проти війни в нашій країні, яку розв'язала Росія.Таку заяву президент країни зробив у рамках свого екстреного брифінгу.

"Всім у Російській Федерації, хто не втратив совість, час вийти з протестами проти війни з Україною", - заявив Зеленський.

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Напад Росії на Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України воєнного стану. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.

Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін напав на Україну, і РФ несе всю відповідальність за смерті.