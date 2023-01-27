На звільнення Криму може піти від 7 до 25 років – політичний експерт

Варіант військового звільнення півострова менш ймовірний, а на інші варіанти знадобиться багато років.

На звільнення Криму може піти від 7 до 25 років, вважає Кочетков/ УНІАН, Главред

Для остаточного звільнення окупованого Криму може знадобитися багато років. Найшвидше це можна зробити приблизно за 7 років, проте такий варіант малоймовірний.

Можливо доведеться чекати набагато довше, поки зміниться хоча б одне покоління людей. Таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков під час чату на Главреді.

"Від 7 до 25 років. Найшвидше це можна зробити приблизно за сім років, але це малоймовірно. 25 років – це буде щось, схоже на Тайвань, тобто весь світ визнає, що Крим український, але поступове його повернення може розтягнутися на 25 років. Потрібно, щоб змінилися покоління", – каже аналітик.

Він зазначає, що під час кровопролитної війни протиріччя можуть бути настільки гострими, що не вдасться легко повернути півострів до складу материкової України.

"Коли відбуваються військові дії, коли пролилася кров, протиріччя настільки гострі, що неможливо інтегрувати цей регіон без постійних конфліктів, без партизанської та іншої війни. Потрібно, щоб змінилося покоління, звідси і з'являються терміни, скажімо, 25 років, щоб ті люди, які воювали, чия кров або кров близьких пролилася, природним чином пішли з життя або з громадської арени", – пояснює Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Можливий також варіант звільнення Криму суто військовим шляхом, проте він менш імовірний, вважає аналітик.

"Але є варіант, що ми почнемо військовим шляхом звільняти Крим, що у нас з'явиться така технологічна можливість, і ми практично дійдемо до узбережжя. Сценарій, що передбачає суто військовий шлях звільнення Криму, є, але він, на мій погляд, менш імовірний", – зазначає він.

Звільнення Криму

Генерал армії України Микола Маломуж назвав два сценарії звільнення ЗСУ окупованого Криму. Якщо армії України вдасться в один момент завдати удару по окупаційних військах РФ, як було у Харківській області, буде звільнення Запорізької області та лівобережжя Херсонщини. І тоді ЗСУ зможуть увійти до Криму. Альтернативний варіант передбачає витіснення окупантів з Донбасу, Запорізької та Херсонської областей, після чого розпочнеться повернення Криму політичним шляхом.

Колишній командувач армією США в Європі Марк Хертлінг зазначав, що Україна може перемогти країну-агресорку РФ на полі бою і повернути усі свої території, включно з окупованим Кримом. Але українським військовим доведеться стикнутися з низкою проблем.

Раніше у західних ЗМІ дали оцінку новим можливостям України. Вони писали, що танки, які Захід надасть Україні, погіршать ситуацію для окупаційних військ Росії в Криму, але такого кроку недостатньо. Все залежить, перш за все, від готовності США поставити Києву далекобійні снаряди. Успішність Путіна на посаді президента РФ безпосередньо залежить від того, чи зможе Москва утримати Кримський півострів.

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