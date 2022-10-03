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"Ми втратили сина, але дуже раді": батьки Захарченка заявили, що заради РФ їм і сина не шкода

3 жовтня 2022, 12:46

Батьки вбитого терориста цинічно прокоментували так зване "приєднання "ДНР" до країни-агресорки Росії.

Александр Захарченко, родители Александра Захарченко
Батьки Захарченка заявили, що заради РФ їм і сина не шкода/ vedomosti-ua.com, скрін

Матір і батько вбитого терориста так званої "ДНР" Олександра Захарченка у коментарі російським пропагандистським ЗМІ фактично заявили, що заради так званого "приєднання" псевдореспубліки "ДНР" до країни-агресорки Росії їм навіть сина не шкода.

Так вони прокоментували цей фарс із нібито "приєднанням "ДНР" до РФ на камеру. Відповідне відео оприлюднив у своєму Telegram-каналі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Батьки вбитого терориста радіють і з усмішкою розповідають, як "довго чекали цього моменту". При цьому вони навіть не шкодують свого вбитого сина – кажуть, нібито він "за важливу справу помер".

"Це велика радість зі сльозами на очах. Ми втратили свого сина, зате ми отримали свою "справжню Батьківщину", – заявили батьки Захарченка.

Родители Захарченко
скрін

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук при цьому справедливо зазначив, що якщо батьки терориста так сильно хотіли жити в Росії, то могли б просто туди перебратися.

"Батьки терориста Захарченка кажуть, що втратили сина, але "здобули" батьківщину. Що їм заважало переїхати на росію з ще живим сином і жити спокійно – не зрозуміло", – наголосив Братчук.

РФ оголосила про анексію територій України

Нагадаємо, Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На нібито "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Пізніше стало відомо, що Путін вніс на ратифікацію в Державну думу РФ договори про нібито входження "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії. У "документі" зазначено, що межі анексованих регіонів "визначаються кордонами їх територій на день утворення і день прийняття в РФ".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

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