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США готують Україну до зими: на яких ключових напрямках зосередились

Руслана Заклінська
30 листопада 2023, 23:18
Сполучені Штати посилюють допомогу Україні, щоб вона змогла пройти зиму без ризику для критичної інфраструктури.
США готують Україну до зими: на яких ключових напрямках зосередились
США зосередилися на трьох напрямках у питанні допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео брифінгу, скріншот

Адміністрація президента Байдена розповіла про призначення допомоги Україні на зимовий період. США зосередились на захисті критичної інфраструктури. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

"Тому ми зосередилися на просуванні трьох ключових напрямків. По-перше, ми посилюємо можливості української протиповітряної оборони, щоб вони могли збивати російські ракети та іранські безпілотники, націлені на критичну інфраструктуру", - сказав Джон Кірбі.

Кірбі підкреслив, що цього року увага присвячена удосконаленню української протиповітряної оборони, особливо у сфері захисту від ракетних та атак безпілотників по критичних об'єктах. За його словами, посилення можливостей української ППО є першим пріоритетом для США. Саме тому Сполучені Штати надали Україні ракетні комплекси Patriot, Hawk, Avenger та інші засоби протиповітряної оборони.

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"По-друге, ми допомагаємо Україні зміцнити її енергетичну інфраструктуру", - додав координатор Ради безпеки США.

Другий напрямок допомоги – підтримка української енергетичної інфраструктури. Захисне обладнання, таке як спеціальні сітки, арматура та бар'єри HESCO, надійшло від американських партнерів для захисту важливих об'єктів від можливих атак.

"І по-третє, ми передаємо Україні резервне обладнання та матеріали, у тому числі високовольтні автотрансформатори, промислові паливні генератори та мобільне автономне обладнання, щоб підвищити стійкість та запобігти втратам тепла та електроенергії", - підсумував він.

На третьому напрямку США передають Україні резервне обладнання та матеріали, зокрема високовольтні автотрансформатори, промислові паливні генератори та мобільне автономне обладнання. За словами Кірбі, це допоможе підвищити стійкість та запобігти втратам тепла і електроенергії в умовах негоди, а також можливих атак.

Допомога від США

Нагадаємо, голосування за надання військової допомоги Україні може відбутися в Конгресі 4 грудня. Цю інформацію передає Politico, зазначаючи, що лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер, наголосив на необхідності узгодження політики щодо безпеки кордону, яка пов'язана з допомогою Україні та Ізраїлю.

Перед цим у Конгресі тривали суперечки з приводу прикордонної політики США, що може вплинути на ухвалення виділення великого пакета військової допомоги для України та Ізраїлю до кінця року. За інформацією від Bloomberg, консерватори висунуть вимоги щодо змін у цьому пакеті.

Як раніше повідомляв Главред, допомога США може припинитися. Експерт Тарас Загородній висловив думку, що Україна повинна бути готова до будь-яких сценаріїв, включаючи можливість припинення допомоги з боку інших країн.

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