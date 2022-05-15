У Бєлгороді пропонують повернутися до складу України: що відбувається

У РФ може з'явиться Бєлгородська Народна Республіка / росЗМІ

У Бєлгородській області активно поширюють листівки із закликом до створення Бєлгородської Народної Республіки. Судячи з усього, поширенням листівок займаються "партизанські війська" так званого легіону "Свобода Росії".

Як говориться в листівках, Бєлгороду не тільки потрібно відокремитися від Росії, але і увійти до складу України.

"Відновимо історичну справедливість - повернемо Білгород в лоно Харківської області", - пишуть у листівках.

Як повідомляється в telegram-каналі самого легіону, вони переслідують кілька цілей: знищення Путіна і його режиму, а також забезпечення свободи в Росії і життя без диктатури, примусу і насильства.

До речі, на картах ще 1918 року зазначено, що Бєлгород був у складі України.

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Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що бойові дії можуть бути перенесені на територію Росії.

Також він додав, що у РФ можуть з'явитися "народні республіки", на зразок тих, які були незаконно створені на території українського Донбасу. Данілов не виключив появи таких республік в Бєлгородській, Курській і Брянській областях.

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