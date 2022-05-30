"Ми не просили вас воювати": Кулеба озвучив єдину вимогу України до Заходу

Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постачання Збройним силам України необхідного озброєння не зробить західні країни стороною у війні з РФ.

За словами дипломата, не потрібно цивілізованому світу реагувати на маніпуляції РФ і заангажованих експертів щодо зброї.

Кулеба заявив, що лише пряма участь іноземних військ зробить їх учасниками війни.

"Ніхто не повинен йти на ці заяви російських чиновників або окремих європейських політиків або інтелектуалів, які кажуть: "Не давайте Україні зброю, тому що це нас втягне у війну". Ніщо не втягне вас у війну, поки ваші солдати не почнуть за вас воювати. А ми ніколи не просили, щоб ваші солдати за нас воювали. Дайте нам необхідну зброю і ніхто в світі не буде залучений в цю війну", – розповів Кулеба.

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Поставки зброї в Україну

Правляча коаліція ФРН 13 квітня погодила питання поставок Україні важкого озброєння для потреб ЗСУ на війні проти Росії. Вдалося домовитися, в тому числі, і з Соціал-демократичною партією Німеччини, яка до цього обережно ставилася до перспектив надання зброї Україні.

Пізніше за постачання важких озброєнь Україні проголосував Бундестаг. "За" виступили 500 парламентаріїв. Рішення підтримали партії правлячої коаліції, а також блок ХДС/ХСС.

12 травня німецьке видання Die Welt написало, що між урядами Німеччини та України виникло непорозуміння, внаслідок якого постачання зброї Києву затягуються. Проблеми виникли з питанням замовлення самохідних зенітних установок Gepard. Німецька сторона запевняла, що український уряд повинен самостійно замовляти їх у компанії Krauss-Maffei Wegmann, в той час як Києву сказали, що поставки здійснюватиме безпосередньо Берлін.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба піддав критиці Німеччину за неготовність Берліна постачати потрібну Києву зброю. Зокрема, він заявив, що українська держава отримає бронетранспортери Marder, проте водночас потребує і німецьких танків Leopard.

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