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"Ми не можемо потрапити нашими "надточними " ракетами": Гіркін сумно визнав проблеми армії ворогів

3 лютого 2023, 12:06
Бойовик Ігор Гіркін (Стрєлков).російські війська не можуть пошкодити логістику, через яку Україна отримує західну зброю.
Гиркин, ракета
Гіркін угило визнав проблеми армії ворогів / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Армія російських окупантів не в змозі наносити високоточні ракетні удари по Україні. Таке визнання зробив колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков).

З дуже кислою міною на обличчі він розповів, що російські війська не можуть пошкодити логістику, через яку Україна отримує західну зброю.

"На українські ракети, на "Хаймерси" ті ж працює все супутникове угруповання США і НАТО. Саме тому вони по Антонівському мосту під Херсоном по 20 ракет всаджували практично з точністю до метра. А у нас такого немає. Ми не можемо потрапити нашими" надточними "ракетами в точку, як потрапляють "Хаймерси"! Навіть з відносно невеликої відстані", - жалібним тоном сказав він.

Нагадаємо, раніше путінський поплічник і лідер бойовиків ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вибухнув потоком образ на адресу терориста Стрєлкова, який раніше говорив про бажання приєднатися до "вагнерівців".

"Спробує втекти - зрошу його обличчя", - заявив Пригожин про перспективи Гіркіна в ПВК"Вагнер".

До того колишній ватажок бойовиків терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) вліз у ще одні розбірки зі своїми подільниками.

Цього разу він влаштував з'ясування стосунків з колишнім ватажком горлівських бойовиків Ігорем Безлером (кличка"Біс").

Інші новини:

Ігор Гиркин війна Росії та України HIMARS
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