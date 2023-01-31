"Фахівець з брехні та крадіжок": Гіркін істерить через "брехню" Пушиліна

"Стрілок" спростував заяви окупантів про нібито успішне просування РФ на Донбасі.

Ігор Гіркін та Денис Пушилін / 1tv.ru

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін спростував заяви окупантів про нібито успішне просування РФ на Донбасі.

За його даними, наступ РФ у Мар'їнці припинено. "Незважаючи на всі гучні заяви про те, що "ось-ось" - повністю звільнити селище до кінця січня так і не вдалося", - пише він в Telegram.

За його даними, запеклі бої в районі села Водяне - південніше Авдіївки - також не принесли рішучого успіху ЗС РФ.

"Стрілок" пише, що наступ окупантів "зав'язнув" через великі втрати в штурмових частинах піхоти, брак артилерійських боєприпасів і - в цілому - слабку технічну підтримку атакуючих частин і їх низьку укомплектованість особовим складом.

"Під Вугледаром бравурні заяви про прорив безпосередньо в смт очікувано виявилися брехнею (очікувано тому, що про це голосніше за всіх кричав Дениска Пушилін - а він фахівець саме і тільки з брехні, злодійства і шахрайства). Давно перетворене в єдину фортецю селище, що являти собою компактний мікрорайон висотних будинків посеред суцільних рівних полів, - взяти "наскоком" не вдалося", — додав Гіркін.

Раніше Пригожин вибухнув потоком образ на адресу терориста Стрєлкова, який раніше говорив про бажання приєднатися до "вагнерівців".

"Спробує втекти - по**ю на його обличчя", - заявив Пригожин про перспективи Гіркіна в ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, колишній ватажок бойовиків терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) вліз у ще одні розбірки зі своїми подільниками.

Цього разу він влаштував з'ясування стосунків з колишнім ватажком горлівських бойовиків Ігорем Безлером (кличка "Бєс").

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